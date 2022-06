Vite al Limite Brianne Dias: la terribile scoperta sul marito

- Advertisement -

Brianne Dias ha divorziato dal marito. È una donna diversa dopo Vite al Limite ma ha scoperto qualcosa di terribile sull’uomo che amava.

Vite al Limite ha offerto un lieto fine a Brianne Dias, che ha dovuto lottare con tutte le proprie forze per abbandonare le vecchie maniere. Ha detto addio a molti kg in eccesso e a suo marito dopo 14 anni. Ecco perché ha divorziato e ottenuto un ordine restrittivo.

Perché Brianne Dias ha divorziato?

Durante Vite al Limite Brianne Dias si è trasferita a Houston, così da essere il più vicina possibile a Dr. Now. In questo periodo Rick ha iniziato una relazione con un’altra donna nella loro città di Florence. Il suo nome è Jamie Moon e l’uomo era pronto ad abbandonare la propria vita pur di stare con lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brianne Smith Riley (@breezyriley21)



La situazione ha però preso una piega inaspettata quando Moon ha accusato Brianne d’avere una relazione con un uomo in Houston. La donna ha deciso di lasciarsi tutto alle spalle, divorziando dal marito e lasciandolo alle prese con quella che nella loro cittadina chiamano “demon woman”. Col tempo la situazione è peggiorata. Vi sono stati diversi scontri verbali e non solo tra le due donne. Pare che Moon abbia anche tentato di spingere Brianne fuori strada in auto. Da allora Dias sembra abbia presentato i documenti per un ordine restrittivo contro il suo ex marito e la sua nuova fidanzata. Dovranno starle lontana per legge d’ora in poi. Brianne vuole solo essere felice e rifarsi una vita. Oggi è sposata nuovamente e ha avuto una bambina da pochi mesi.