Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II quando va in onda: orario e canale

Scopriamo tutto quanto sulla programmazione in televisione del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II: quando va in onda e dove

Il Regno Unito è in fibrillazione per le celebrazioni dei 70 anni di regno della Regina Elisabetta II. Un traguardo storico, festeggiato con ben quattro giorni di celebrazioni e festa nazionali, con tutta una serie di iniziative volte a celebrare la straordinaria longevità di una delle regine più famose della storia dell’umanità. Dal 2 al 5 giugno dunque vanno in scena a Londra i festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II: scopriamo come seguire gli eventi in tv in Italia.

Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II: dove vederlo

Sono diversi, come detto, gli eventi volti a celebrare questa ricorrenza e sono molti anche gli appuntamenti trasmessi in diretta televisiva in Italia. Le celebrazioni sono partite giovedì 2 giugno e terminano domenica 5 giugno, con una serie di eventi da non perdere. Si parte dalla mattina, con la replica su Sky Arte del Platinum Party at the Palace, un concerto a Buckingham Palace che vede esibirsi alcuni degli artisti più importanti al mondo, da Alicia Keys a Elton John fino ad Andrea Bocelli.

Il momento clou dell’ultimo giorno delle celebrazioni del Giubileo di Platino è la Parata del Giubileo, evento che ripercorrerà grazie a tecnologia e alla presenza di tantissime comparse i momenti più importanti dei 70 anni di regno della Regina. La parata sarà trasmessa su Rai 1 a partire dalle ore 16:00 e a seguire ci sarà un’edizione speciale del TG1 con collegamenti da Londra.

Non finiscono qui gli appuntamenti, perché sono previsti anche diversi speciali riguardo il Giubileo di Platino. Un canale di riferimento è Sky Uno, che per l’occasione è diventato Sky Uno The Royals e dal 3 al 5 giugno offre ai suoi abbonati una serie di programmi riguardanti la famiglia reale e la regina.