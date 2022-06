Giubileo Regina Elisabetta: assenti Harry e Meghan alla parata il motivo

- Advertisement -

Alla parata per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II assenti a sorpresa Harry e Meghan. Il motivo è da non credere

Il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta è il grande evento della storia della monarchia inglese. Harry e Meghan, manco a dirlo, sono stati per l’intera programmazione dell’evento i grandi protagonisti. Presenti in alcune occasioni e lasciando sperare in un lieto fine nei rapporti tra i Royals, gli ex duchi di Sussex a sorpresa erano assenti alla parata di domenica 5 giugno. A svelare il perché dell’assenza di Harry e Meghan al momento più importante delle celebrazioni del compleanno della Regina Elisabetta, è stata il corrispondente del TG1 da Londra nel corso dello speciale dedicato ai reali inglesi.

L’attrice statunitense e il figlio ribelle di Carlo d’Inghilterra non sono stati invitati. Nessuna ripicca e nemmeno un litigio con la Regina e nemmeno con Kate Middleton e il principe William. Nemmeno dissapori con Camilla di cui spesso hanno vociferato i tabloid inglesi. Harry e Meghan erano assenti alla parata della Regina Elisabetta perché non potevano ricevere l’invito in quanto non hanno più nessuna carica ufficiale all’interno della Royal Family. Dunque solo una questione di rigido protocollo nei confronti di due grandi protagonisti del gossip riguardo la dinastia inglese. Anzi un’ulteriore rivelazione rende ancora più interessante una possibile riappacificazione tra le parti in questo periodo.

È stata la stessa Regina Elisabetta II a volere fortemente suo nipote Harry e sua moglie Meghan al Giubileo di Platino. Il motivo? Vuole molto bene alla coppia e ci teneva tantissimo che fossero presenti. C’è stato così uno strappo alla regola per le celebrazioni religiose a cui gli ex duchi di Sussex hanno presenziato.