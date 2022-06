Mara Venier in lacrime all’ultima puntata di Domenica In il lutto e la frecciata

- Advertisement -

Mara Venier all’ultima puntata di Domenica In saluta in lacrime il pubblico poi lancia la frecciata

Mara Venier non ha trattenuto le lacrime durante l’ultima puntata di Domenica In in onda il 5 giugno 2022. L’appuntamento con la bionda conduttrice veneta è andato in onda in forma ridotta rispetto al solito per trasmettere la diretta da Londra per la parata della Regina Elisabetta ma non sono mancate le emozioni.

Mara Venier ai saluti finali era in lacrime visibilmente commossa per la pausa estiva dello show con lei al timone da oltre 13 anni non continuativi . Non sono mancati i ringraziamenti che Zia Mara ha fatto ai vertici Rai, in particolare nella persona di Stefano Coletta, sottolineando che il suo programma è libero e non le viene imposta nessuna linea editoriale. La conduttrice è però scoppiata a piangere per un altro motivo: il ricordo di Carmela morta di Covid nell’aprile 2021 a soli 50 anni di età. Era la storica suggeritrice e gobbista di studio di Domenica In ma anche dei programmi di Antonella Clerici. Un lutto che ha segnato tutti della famiglia Rai per una grande professionista dell’emittente.

In chiusura dell’ultima puntata di Domenica In del 5 giugno 2022 Mara Venier ha lanciato anche una frecciata contro le critiche sulla sua età. “Dicono che sono vecchia” ha esclamato Zia Mara per poi aggiungere che sarà il pubblico a decidere quando dovrà smettere di lavorare. Non è di certo questa l’occasione, visto che lo show della Domenica di Rai 1 ha fatto ascolti di successo.