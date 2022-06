Giorgio Restelli chi è l’ex marito di Roberta Capua: noto dirigente

- Advertisement -

Scopriamo chi è Giorgio Restelli, noto imprenditore ex marito di Roberta Capua, pronta a essere protagonista in tv con Estate in Diretta.

Con l’arrivo dell’estate uno dei programmi di punta del palinsesto di Rai 1, La Vita in Diretta, lascerà spazio alla sua versione estiva, ovvero Estate in Diretta. Al timone del programma ci sono Gianluca Semprini e Roberta Capua: andiamo a scoprire chi è l’ex marito della conduttrice, ovvero Giorgio Restelli.

Chi è Giorgio Restelli

Giorgio Restelli nasce a Viterbo il 28 settembre 1958. Si diploma al Liceo scientifico e poi s’iscrive alla facoltà d’ingegneria del Politecnico di Milano. Durante il periodo universitario però tenta il percorso militare, congedandosi però dopo cinque anni e dopo aver ottenuto il grado di capitano. Svestita la divisa, dunque, lavora due anni alla Steel Case Straffer, una multinazionale che produce componenti per ufficio e qui inizia la sua esperienza nel mondo della comunicazione.

Terminata dunque questa esperienza entra nel 1982 in Publitalia e qui vive una lunga e florida carriera di ben 28 anni, arrivando anche a ricoprire la carica di Vice Direttore Generale. Publitalia era la concessionaria di Canale 5 e nel 2001 Restelli passa in Mediaset, col ruolo di direttore artistico.

Giorgio Restelli è un grande protagonista quindi del mondo della televisione, ma il suo nome è legato soprattutto a quello della conduttrice Roberta Capua. I due sono stati sposati per diversi anni, ma il loro matrimonio è naufragato e, a quanto pare, non in maniera placida. La donna ha raccontato di aver sofferto molto dopo la fine di quel matrimonio, ha vissuto la separazione come un fallimento ed è stata molto male, ma poi si è ripresa e ha ritrovato l’amore con Stefano Cassoli. Sulla situazione sentimentale di Giorgio Restelli invece non si sa granché, in passato si è parlato di una flirt con Belen Rodriguez, ma non c’è mai stata alcuna conferma.