Jessica addio Jeru lo ufficializza con parole infuocate su Barù

Jessica su Instagram ufficializza la fine dei Jeru dedicando a Barù un post dove rivela che lo chef di Braci ha una nuova frequentazione

Jessica Selassie su Instagram spegne per sempre il sogno di una storia d’amore con Barù. La vincitrice del GF VIP annuncia che i Jeru, intesi come coppia e non come fandom, non esistono e rivela un dettaglio intimo della vita privata dello chef di Braci. È già in tendenza il post che ha pubblicato la Princess nelle sue storie ma andiamo con ordine per capire il perché di questo chiarimento che ha un po’ il sapore di delusione. Nei giorni scorsi sia su Twitter sia su diversi siti di gossip si era ipotizzato che Jessica e Barù fossero una coppia a tutti gli effetti che non voleva ufficializzare solo per privacy. Sempre secondo queste indiscrezioni che piacevano ai Jeru, Jessica frequentava spesso il ristorante Braci. Con il nipote di Costantino di Gherardesca avrebbe avuto un feeling talmente speciale da indurre tutti a pensare che la loro presunta relazione fosse felice e serena.

Deianira Marzano nella giornata di ieri in una storia Instagram aveva però pubblicato una segnalazione su Barù in visita ad un museo con la sua amica modella Ludovica Perisinotto. Non sappiamo cosa ha spinto Jessica a pubblicare sulle sue storie Instagram questo chiarimento sul suo rapporto con l’ex gieffino fatto sta che sono arrivate delle parole che dividono i Jeru e i fan in generale della vincitrice del Grande Fratello VIP 2022. C’è chi lo interpreta rispettando alla lettera ciò che c’è scritto, mentre c’è chi legge in queste parole della Princess che arrivano all’improvviso una delusione dovuta al comportamento dello chef di Braci. Due i passaggi nel mirino che vengono interpretati come una frecciata infuocata della Selassie. In primis un rapporto senza etichetta che lascia intendere che c’è stato qualcosa in più di un’amicizia e poi la frase “di viversi l’amore che ha trovato alla luce del sole”.

Chi ha un po’ di malizia in più ha notato che ci potrebbe essere un velo di ironia perché come nel suo caso la presunta storia è rimasta nell’ombra ma sono solo interpretazioni. Affidiamoci alle parole di Jessica su Barù e alla nascita di nuovi fandom visto che la stessa Princess ha specificato che non essendo coppia le farebbe piacere che li seguissero singolarmente.