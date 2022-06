- Advertisement -

Lo chiamavano Trinità è uno dei film più famosi di Bud Spencer e Terence Hill, uscito al cinema nel 1970. Uno spaghetti western eccellente diretto da E.B. Clucher.

Lo chiamavano Trinità è un film cult con più di 50 anni sulle spalle. Sembra incredibile a dirsi, considerando quanto ancora oggi sia amatissimo. Mezzo secolo di storia per una pellicola è uno dei punti fermi del genere spaghetti western.

Lo chiamavano Trinità trama e cast

Il film si svolge al confine col Messico in una località non precisata. Un pistolero si fa trascinare dal proprio cavallo, mentre sonnecchia pigramente. Tutti lo chiamano Trinità, eccellente pistolero il cui animo indolente inganna tutti i suoi nemici. Così rapido nell’estrarre e sparare da essere soprannominato la mano destra del diavolo.

Girovaga un po’ ovunque e si ritrova nella stessa cittadina dov’è suo fratello, Bambino, che ne è lo sceriffo. Essendo un noto ladro di cavalli e ottimo pistolero, questo ruolo è alquanto sorprendente. Così abile con la pistola da essere soprannominato la mano sinistra del diavolo.

La verità è che ha assunto il ruolo dopo aver sparato per errore al vero sceriffo, che nessuno aveva ancora incontrato. Ha dunque preso la sua identità. Vorrebbe continuare questa farsà fino a quanto riuscirà a rubare la mandria di cavalli ancora non marchiati del maggiore Harriman. Per il gran colpo è in attesa dei suoi complici, Faina e Il Timido.

Harriman e i suoi uomini terrorizzano la comunità di mormoni stanziatasi poco lontano dalla città. Bambino lo ammonisce e poi chiede al fratello di aiutarlo in questa lotta. Evidente come Harriman abbia messo gli occhi sulle terre dei mormoni, così da farne un pascolo per i suoi cavalli. Questo piano subdolo, più il terrore portato in città dai suoi scagnozzi, convince Trinità a scendere in campo. Sarà una guerra senza confine tra risate, pugni e duelli a suon di pistole.

Il cast è alquanto ricco, con Trinità interpretato da Terence Hill e Bambino da Bud Spencer. Il maggiore Harriman ha invece il volto di Farley Granger. A completare il novero di attori e attrici vi sono invece Remo Capitani (Mezcal), Steffen Zacharias (Jonathan Swift), Dan Sturkie (Tobia), Gisela Hahn (Sarah), Elena Pedemonte (Giuditta), Riccardo Pizzuti (Jeff), Ezio Marano (Faina) e Luciano Rossi (Timido).