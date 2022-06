Loris Di Leo chi è il maestro al pianoforte dell’Almanacco di Drusilla

- Advertisement -

Loris Di Leo, scopriamo chi è il maestro protagonista al pianoforte nel programma Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo.

Drusilla Foer torna protagonista in televisione, con la trasmissione Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo su Rai 2. Lo show va in onda dal lunedì al venerdì alle 19:50 e costituisce una rivisitazione dello storico programma Rai L’Almanacco del giorno dopo, che ha fatto la storia della televisione italiana. Drusilla Foer ha il delicato compito di dare nuova linfa al programma, variando registri dall’approfondimento e la riflessione all’ironia e al sarcasmo. Nel programma vengono recuperare vecchie rubriche come Domani Avvenne e Personaggio del Giorno dopo, ma anche nuove idee. In studio inoltre ci saranno ospiti che varieranno da puntata a puntata e arricchiranno lo show. Ad accompagnare Drusilla Foer in questa avventura c’è il maestro Loris Di Leo, che sarà protagonista col suo pianoforte di accompagnare con sottofondi musicali i ricordi e le suggestioni rievocati dal programma. Andiamo dunque a scoprire qualcosa in più su di lui.

Chi è Loris Di Leo

Loris Di Leo è dunque il pianista che si occuperà di accompagnare Drusilla Foer in questa sua nuova avventura, alla guida di una nuova versione di uno storico programma della Rai. Come si evince dal suo sito ufficiale, Loris Di Leo è nato a Empoli il 21 aprile 1976 e sin da giovane ha cominciato a studiare pianoforte. Le sue capacità emergono sin dalla tenera età, prende parte da bambino a diversi Festival musicali, iniziando a ottenere i primi riconoscimenti della sua carriera.

Dopo gli studi inizia dunque le proprie attività lavorative e concertistiche. Dai primi anni duemila cura corsi e collabora con diversi cori e associazioni, mentre il suo primo tour risale al 1999 insieme al trombonista Jacques Mauger e da lì è protagonista di tournée in tutto il mondo che gli hanno permesso di sfoggiare le sue incredibili capacità al piano.