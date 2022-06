Lucia Menghini Pignolette chi era a Reazione a Catena: com’è morta

- Advertisement -

Scopriamo chi era Lucia Menghini, celebre per essere stata protagonista di Reazione a Catena con le Pignolette: le cause della sua morte.

Le tre protagoniste del trio delle Pignolette sono state tra le più amate protagoniste di Reazione a Catena, amatissimo game show di Rai 1. Serena, Ilaria e lucia sono state campionesse per alcune puntate e hanno conquistato il pubblico grazie alla loro intesa e anche dopo l’addio allo show sono rimaste nel cuore degli appassionati del game show. Per questo motivo la notizia della morte di una delle tre, Lucia Menghini, è stata scolta con molta tristezza: andiamo a scoprire cos’è successo.

Chi era Lucia Menghini e com’è morta

Lucia è stata protagonista di Reazione a Catena con le amiche Serena Becchetti e Ilaria Presilla. La ragazza era originaria di Foligno ed è divenuta nota per essere stata membro delle Pignolette, nome scelto perché le tre ragazze si sono definite maniache della perfezione. Le tre sono rimaste campionesse per alcune puntate, mostrando una grande intesa che ha fatto la fortuna del loro gioco e le ha permesso di accumulare un buon montepremi. Nella vita quotidiana invece lucia era una dottoressa, nello specifico un’anestesista.

La vita di Lucia è però terminata anzitempo, la ragazza si trovava in Giordania in vacanza insieme ad alcune amiche. L’ex concorrente di Reazione a Catena è stata vittima di un incidente in cui dettagli sono rimasti nell’ombra, ma che ha provocato molta tristezza. L’incidente è avvenuto lo scorso aprile e a dare la notizia dell’accaduto è stato il conduttore Marco Liorni, che su Instagram le ha rivolto un accorato post di saluto, esprimendo la sua vicinanza alla famiglia di Lucia e tutto il suo dispiacere per la scomparsa prematura della ragazza. Lucia aveva appena 31 anni e purtroppo il tragico incidente ha spezzato con troppo anticipo la sua vita.