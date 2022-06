Maria Soave chi è la conduttrice di Uno Mattina Estate

- Advertisement -

Maria Soave è la conduttrice di Uno Mattina Estate con Massimiliano Ossini per questa stagione estiva di Rai 1.

Con l’arrivo della stagione estiva è tornato l’appuntamento con Uno Mattina Estate che ha preso il posto della versione classica di Uno Mattina, con una nuova coppia di conduttori formati da Maria Soave e Massimiliano Ossini. Scopriamo dunque chi è la conduttrice protagonista dell’estate che sta arrivando su Rai 1.

Maria Soave chi è

Maria Soave nasce a Potenza il 18 agosto 1976. Sin da bambina ha coltivato il sogno di fare la giornalista, ha quindi studiato Lettere Classiche all’Università di Perugia e ha frequentato, sempre in Umbria, la scuola di giornalismo radiotelevisivo. Nel 2003 quindi Maria è diventata giornalista professionista, collaborando con diverse testate come il Messaggero e il Sole 24 ore. Nel 2004 arriva l’ingresso in Rai, con Maria che inizia a lavorare per il Tg3, passando poi a Rai 1, dove la donna diventa un volto molto importante della redazione, diventando conduttrice dell’edizione del Tg1 delle 13:30 e caposervizio della redazione interni.

Da tantissimi anni dunque Maria Soave è uno dei volti di punta di Rai 1 e per lei si stanno per spalancare le porte di una nuova avventura. A partire da lunedì 6 giugno, Maria Soave sarà alla conduzione di Uno Mattina Estate al fianco di Massimiliano Ossini e si occuperà dunque di condurre il programma tra le varie tematiche affrontante, dalla cronaca a temi più leggeri come lo sport e la cucina.

Tanto famosa in televisione, quanto riservata nella vita di tutti i giorni. Maria Soave tiene molto alla sua sfera privata e diffonde pochissimi dettagli intimi. Dal suo profilo Instagram apprendiamo che la donna ha un figlio, di nome Alessandro, nato nel 2016, ma non sappiamo chi sia il padre, né se la donna sia sposata o meno. Nessun dettaglio dunque, per una vita privata tenuta gelosamente lontana dai riflettori.