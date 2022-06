Netflix One Piece live action: primo video della serie tratta dal manga

- Advertisement -

Primo sguardo alla serie live-action One Piece di Netflix. Grande attesa per i fan del manga e dell’anime, catapultati sul set per qualche minuto.

One Piece è il degno successore di Dragon Ball in termini di fama globale. Un successo internazionale che prosegue da 100 volumi. Annunciato ormai da tempo il live-action per Netflix, i fan possono finalmente dare un primo sguardo al set dello show, concentrandosi su uno dei luoghi più importanti del manga: la Going Merry.

One Piece live-action Netflix

Inaki Godoy, interprete di Luffy, insieme con gli showrunner Steve Maeda e Matt Owens, ha lanciato il video che mostra le prime immagini del lavoro svolto sul set in Sud Africa per il live-action di One Piece. Il mondo di Oda sta prendendo vita, per la gioia degli appassionati. Grande rilevanza è stata data alla Going Merry, costruita realmente, dal momento che si tratta di uno dei luoghi della serie più sfruttati. Vi era la necessità di far muovere gli attori su un set reale. Tutto ciò avrà un impatto positivo anche sulla resa finale delle riprese.

Sappiamo già chi saranno i protagonisti della serie One Piece di Netflix, ovvero: Inaki Godoy (Luffy), Mackenyu (Zoro), Jacob Gibson (Usopp), Taz Skylar (Sanji), Emily Rudd (Nami), Ilia Isorelys Paulino (Alvida), Aidan Scott (Helmeppo), Jeff Ward (Buggy), Mckinley Belcher (Arlong) e Vincent Regan (Garp).

Durante la Geeked Week sono stati annunciati nuovi attori che sono entrati a far parte del cast. Ecco di chi si tratta:

Langley Kirkwood – Captain Morgan

Celeste Loots – Kaya

Alexander Maniatis – Klahadore

Craig Fairbrass – Chef Zeff

Steven Ward – Mihawk

Chioma Umeala – Nojiko