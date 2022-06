Pubblicità Cornetto Algida 2022 dove è stata girata: location

- Advertisement -

La pubblicità del Cornetto Algida 2022 è pronta a condire la nostra estate televisiva e non solo: ma dov’è stato girato lo spot di quest’anno?

Arriva l’estate e torna la pubblicità del Cornetto Algida, uno degli accompagnatori preferiti dei giovani e meno giovani durante le vacanze della stagione più calda dell’anno. Avete visto lo spot in tv? Allora sicuramente vi sarete domandati dove sia stato girato: bene, abbiamo la risposta pronta per voi!

Pubblicità Cornetto Algida 2022: dov’è stata girata

Ci sono ragazzi e ragazze che si aggirano che le pittoresche stradine di un paese marittimo, fino ad arrivare a una piccola spiaggia, dove gustarsi tutti assieme il Cornetto Algida e poi andare a fare un tuffo in mare. Ma dove si sono recati in vacanza, i protagonisti della pubblicità del Cornetto Algida 2022?

La suggestiva location dello spot, accompagnato dalle note di L’ultima notte di Ariete, è il paese pugliese di Giovinazzo. Si tratta di una località costiera in riva all’Adriatiaco, a poca distanza da Bari. Le scene della pubblicità in onda in tv sono state riprese nel borgo antico del paese, e poi nelle zone di Cala Porto e del Molo di Sottovento, a Ponente.

I più attenti, comunque, si saranno accorti che lo spot del Cornetto Algida 2022 è in realtà lo stesso già trasmesso durante l’estate del 2021.