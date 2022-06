Un altro domani trama soap canale 5

- Advertisement -

Un altro domani: andiamo a scoprire la trama della nuova soap opera pronta ad animare l’estate di Canale 5.

Grande novità in arrivo su Canale 5: la stagione estiva sarà caratterizzata dall’arrivo di una nuova soap opera spagnola, pronta ad appassionare gli spettatori per i prossimi mesi. Dos Vidas, in Italia conosciuta col titolo Un altro domani, è la nuova telenovela che andrà in onda a partire da lunedì 6 giugno su Canale 5, dalle ore 14:55 alle 15:50 circa. Ogni episodio avrà una durata di circa 50 minuti e in totale la soap opera si compone di 255 puntate, la cui programmazione italiana totale è ancora tutta da scoprire. Un altro domani, per il momento, andrà in onda per tutta l’estate, poi, a seconda degli ascolti, verrà definito il futuro della telenovela, che sicuramente non si esaurirà con le puntate trasmesse quest’estate. Ci sarà da attendere però per capire con esattezza come si evolverà la soap, per il momento andiamo a scoprire di cosa parla e cosa possiamo aspettarci dalla telenovela, pronta a partire da lunedì 6 giugno.

Un altro domani: la trama della soap opera

Il titolo originale spagnolo, Dos Vidas, esemplifica bene l’argomento della soap. Ci sono due vite al centro del racconto, quelle di Julia e Carmen, intrecciate e collegate. La prima, interpretata da Laura Ledesma, è una giovane donna che vive nella Spagna dei nostri giorni e la cui vita fila in maniera regolare, con un lavoro stabile e una quotidianità tranquilla, ma sostanzialmente indirizzata dalle scelte di sua madre Diana e del suo futuro marito Sergio.

Tutto cambia nella vita di Julia quando riceve una lettera da Carlos, un misterioso uomo che le confessa di essere suo padre biologico. Julia dunque decide di recarsi nel paese originario di Carlos, a pochi passi da Madrid, con l’obiettivo di scoprire la verità circa le sue origini. Julia dunque decide di indagare sul passato della sua famiglia e s’imbatte nel diario di sua nonna Carmen e qui arriviamo alla seconda vita narrata. Il racconto si divide infatti in due linee temporali, quella riguardante Julia nella Spagna di oggi e quella invece incentrata su Carmen e che si svolge nella Guinea degli anni ’50. Le due storie, apparentemente separate e lontane dal tempo, s’intrecceranno attraverso la ricerca della verità di Julia sulle origini della sua famiglia.

Un altro domani: il cast e la programmazione

Le due protagoniste della serie sono Julia e Carmen, interpretate rispettivamente da Laura Ledesma e Amparo Pinero, celebre in Italia per il ruolo di Lola nella seconda e nella terza stagione di Summertime. Insieme a loro rivedremo dei volti noti del piccolo schermo italiano come Aida de la Cruz e Iago Garcia, che abbiamo già visto in un’altra famosissima soap opera come Il Segreto.

Un altro domani, come detto, andrà in onda a partire da lunedì 6 giugno su Canale 5. La serie si esaurisce con la prima stagione, composta da 255 puntate. In Spagna, la telenovela è andata in onda da gennaio 2021 a febbraio 2022, prima di essere cancellata per i bassi ascolti. Un altro domani ha avuto però grandissimo successo all’estero e vedremo se riuscirà a conquistare anche l’Italia.