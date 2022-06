Vite al Limite Cynthia oggi che fine ha fatto dopo la lite FOTO

- Advertisement -

Cynthia Wells è stata una delle protagoniste di Vite al limite. Come sta oggi? Quanti kg ha perso e com’è diventata?

Diamo uno sguardo alla vita di Cynthia Wells, che si è sottoposta al trattamento del Dr. Now in Vite al limite. Come sta oggi e cosa è cambiato? È tornata sulla vecchia strada o c’è un lieto fine per lei alla fine di questo tunnel?

Vite al limite Cynthia oggi

Impossibile non definire Cynthia Wells come una delle protagoniste più controverse di Vite al limite. Madre single con ben 5 figli. Una vita a dir poco stressante, la sua, aggravato enormemente da un peso di ben 280 kg. Priva di qualsiasi motivazione e incapace di tenere il passo con i bisogni dei suoi figli.



Se c’è qualcuno che meritava l’aiuto del Dr Now era lei, ma durante Vite al limite il suo comportamento ha fatto discutere. Si è infatti parlato molto del fatto che non volesse seguire le regole imposte. Nonostante tutto ciò fosse per il suo bene e quello della sua famiglia. La situazione è deflagrata durante un incontro con il medico. Le sue parole non sono affatto piaciute alla donna, che ha così deciso di proseguire da sola, dopo aver comunque ignorato gran parte dei suggerimenti.

Ha in seguito subito un intervento gastrico grazie all’aiuto del Dr Now. Ha perso in totale 70 kg. Un primo passo interessante per una nuova vita, all’insegna però della dieta e l’attività fisica. Questi kg infatti non potevano bastare a definirsi in salute, pesando ancora 200 kg al termine del programma. Per fortuna non ha abbandonato la giusta strada, continuando a lottare. Durante l’ultimo aggiornamento ha mostrato d’aver perso altri 45 kg. Continua a postare foto sul proprio profilo Facebook, tenendo i fan aggiornati. Dagli scatti è chiaro come abbia ripreso in mano la propria vita e prosegua a perdere peso. È presente anche su TikTok, dove spesso pubblica video dalla palestra. Gli allenamenti proseguono in maniera costante. Il suo futuro è luminoso.