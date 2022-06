First Kill quando esce: a che ora su Netflix

- Advertisement -

Grande ansia per l’uscita in streaming di First Kill, serie TV Netflix tratta da un racconto di V.E. Schwab. Uno young adult che promette un successo enorme.

Quando esce First Kill su Netflix? Da che ora gli episodi saranno disponibili sulla piattaforma? Usciranno tutti nello stesso momento e giorno? Ecco le domande che i fan della Schwab continuano a porsi. Proviamo a dare una risposta.

First Kill trama

Juliette è una vampira adolescente che, dietro pressioni della propria famiglia, deve decidere quale sarà la sua prima vittima. È un rito d’iniziazione al quale ovviamente non può sottrarsi. È la sua natura e questo primo omicidio cambierà tutto per lei. Sceglie la sua vittima, Calliope, che è la nuova ragazza giunta in città. Prova ad avvicinarla e le due iniziano a conoscersi. La drammatica sorpresa è che le due appartengono a famiglie destinate a combattersi in eterno. Se Juliette è una vampira, Calliope è una cacciatrice di vampiri. Entrambe però provano una reciproca passione. Piuttosto che uccidersi, vorrebbero dimenticare tutto e tutti e innamorarsi liberamente.

First Kill quando esce

La data d’uscita di First Kill è il 10 giugno 2022. I fan dovranno avere pazienza fino al prossimo venerdì per poter apprezzare gli episodi della prima stagione della serie young adult sui vampiri. A che ora esce First Kill? Come di consueto Netflix propone le sue uscite originale a partire dalle ore 9 del giorno indicato.

First Kill clip inedita

First Kill quanti episodi

Per la prima stagione di First Kill sono previsti otto episodi, la cui durata varierà presumibilmente tra i 50 e i 60 minuti. Per il momento non sono stati ancora svelati i titoli, che potremo conoscere dal 10 giugno, ovvero quando lo show sarà disponibile in streaming su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.