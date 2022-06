First Kill V. E. Schwab chi è l’autrice della serie Netflix

- Advertisement -

Chi è V. E. Schwab? La celebre scrittrice è l’autrice di First Kill, serie fantasy young adult su Netflix. Scopriamo tutto su di lei.

Avete visto First Kill su Netflix? La serie fantasy young adult è nata dalla penna prolifica di V. E. Schwab. Scopriamo chi è la scrittrice e quali sono i suoi romanzi più famosi. In Italia è già amatissima e di certo lo sarà di più grazie all’uscita dello show in streaming.

V. E. Schwab chi è

Nata il 7 luglio 1987, V. E. Schwab è una celebre scrittrice statunitense. La sua bibliografia è alquanto ricca, tanto da renderla un nome tra i più affermati del mondo fantasy. Laureatasi presso la Washington University di St. Louis con un Bachelor of Fine Arts, aveva intenzione di dedicarsi al mondo dell’astrofisica, per poi cambiare idea del tutto dopo alcuni corsi d’arte e letteratura. Il periodo universitario è molto prolifico. Al secondo anno ha completato il suo primo romanzo, per poi vendere il suo scritto d’esordio, The Near Witch, alla Disney prima di laurearsi. Un vero e proprio talento, in grado di sfornare un titolo dopo l’altro nel corso degli anni.

Per quanto abbia un genere di riferimento, i suoi romanzi non sono incastrati in una micro categoria specifica. Ama variare e spaziare. In molti casi trovano posto nei suoi racconti personaggi LGBTQ+, comunità della quale fa parte anche lei, dichiaratasi omosessuale pubblicamente a 28 anni.

V. E. Schwab tutti i romanzi

Volete recuperare alcuni o tutti i romanzi di V. E. Schwab? Ecco l’elenco completo. Ha pubblicato sotto il nome di Victoria Schwab e come V. E. Schwab, realizzando svariate serie:

The Archived – The Archived (2013), The Unbound (2014), Leave the Window Open (racconto breve 2015), The Returned (in arrivo)

Everyday Angels – New Beginnings (2014), Second Chances (2014), Last wishes (2014)

I mostri di Verity – Questa canzone selvaggia (2016), Il nostro duetto oscuro (2017)

Cassidy Blake – Città di spettri (2018, Tunnel di ossa (2019, Ponte di anime (2021)

Villans – Warm Up (racconto breve 2013), Evil (2013), Vengeful (2018), Victorious (annunciato)

Magic – Magic (2015), Legend (2016), Dark (2017), Ancora senza titolo (annunciato)

Near Witch – The Ash-Born Boy (racconto breve 2012)

The Near Witch (2011)

Romanzi singoli – Spirit Animals: Fall of the Beasts – Broken Ground (2015), Because You Love Me to Hate Me: 13 Tales of Villainy (2017), (Don’t) Call Me Crazy (2018), Gallant (2022), La vita invisibile di Addie LaRue (2020), I vampiri non invecchiano mai: Tales with Fresh Bite (2020), Black Tabs (annunciato)