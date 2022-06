First Kill trama e cast della nuova serie Netflix

- Advertisement -

I vampiri tornano su Netflix e lo fanno con una serie TV originale, First Kill. Un drama fantasy creato dall’autrice V. E. Schwab.

First Kill è una delle serie più attese su Netflix, considerando come alle spalle vi sia la Schwab, scrittrice statunitense amatissima, autrice della serie dei Villans e del best seller La vita invisibile di Addie LaRue, tra i tanti altri. First Kill è l’adattamento per il piccolo schermo di un suo racconto omonimo, inserito nell’antologia Vampires Never Get Old: Tales With Fresh Bite.

First Kill trailer

First Kill trama

Tutto ruota intorno alla vampira adolescente Juliette. È chiamata a consumare la sua prima vittima. Un momento delicato e complesso. Dopo una lunga ponderazione, il suo sguardo si posa su una nuova ragazza giunta in città. Il suo nome è Calliope.

Il destino le gioca però un bruttissimo scherzo, considerando come la giovane sia in realtà una cacciatrice di vampiri. La sua stirpe è impegnata in questa lotta da generazioni. Entrambe si rendono conto che uccidere l’altra non sarà affatto facile.

Entrambe devono far fronte al cambiamento dei propri corpi, ma soprattutto alle aspettative dei propri genitori. Il loro destino è segnato, ma se invece potessero cambiarlo. Si rendono conto di non essere poi così diverse e la passione scoppia tra loro. Un amore maledetto per il quale sono disposte a lottare contro tutto e tutti.

First Kill cast

Scopriamo il cast di First Kill, serie Netflix creata da V. E. Schwab. La protagonista, Juliette Fairmont, è interpretata da Sarah Catherine Hook. Nei panni di Calliope Burns c’è invece Imani Lewis. A completare il gruppo di attori e attrici vi sono i seguenti nomi:

Elizabeth Mitchell (Margot)

Aubin Wise (Talia)

Will Swenson (Sebastian)

MK xyz (Tess)

Jason Robert Moore (Jack)

Grace Dzienny (Elinor)

Jonas Dylan Allen (Ben)

Roberto Mendez (Noah)

Phillip Mullings Jr. (Theo)

Dominic Goodman (Apollo)

Dylan McNamara (Oliver)