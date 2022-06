Vanina Mandelli chi è: il legame con la famiglia reale

- Advertisement -

Vanina Mandelli: scopriamo chi è la donna al cui matrimonio è apparsa anche la principessa di Monaco Charlotte Casiraghi.

Mentre l’attenzione del mondo è concentrata sulla famiglia reale inglese con le celebrazioni per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II andate in scena lo scorso weekend, altri membri di un’altra grande famiglia reale sono stati protagonisti di una passeggiata e un evento a Roma. Stiamo parlando dei reali di Monaco, Charlotte Casiraghi e suo marito Dmitri Rassam, arrivati a Roma insieme alla principessa Carolina di Monaco, madre di Charlotte. L’occasione per il viaggio nella Capitale è stato il matrimonio di Vanina Mandelli, cui è stata invitata proprio la figlia della principessa di Monaco. Scopriamo dunque chi è la donna.

Chi è Vanina Mandelli

Non è passata inosservata la presenza di Charlotte Casiraghi al matrimonio dell’amica Vanina Mandelli. La donna è apparsa con un look multicolor che ha catturato l’attenzione di tutto il mondo, ma la vera domanda che si sono posti tutti è per quale motivo la figlia della principessa di Monaco è arrivata nella Capitale. L’occasione è stata appunto il matrimonio di Vanina Mandelli, amica di Charlotte.

L’amicizia tra le due è riconducibile a quella tra le loro madri, perché come scrive New my royals, Vanina Mandelli è la figlia di Luisita Soldati, una cara amica della principessa Carolina, madre appunto di Charlotte. L’amicizia tra Luisita e Carolina è molto datata, dura da più di venti anni e la donna è stata sempre molto vicina alla famiglia reale monegasca. Dall’amicizia tra le madri è nata anche quella tra le figlie ed è un legame molto solido, tanto che Vanina è stata, insieme a Juliette Maillot, testimone di nozze di Charlotte nel suo matrimonio con Dmitri Rassam. Per il resto, non conosciamo molti dettagli sulla donna, il suo nome balza agli onori delle cronache solo in relazione a Charlotte Casiraghi e alla famiglia reale monegasca, per il resto non sono disponibili dettagli su di lei.