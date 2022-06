Lory del Santo su Instagram cosa ha fatto: il retroscena sui commenti

- Advertisement -

Lory Del Santo si è resa protagonista di un incidente imbarazzante sui social: andiamo a scoprire cosa è successo.

Nell’ultima puntata dell’Isola dei famosi Lory Del Santo è stata eliminata, salutando dunque il reality show. A far parlare però non è stata tanto l’eliminazione, quanto una clamorosa gaffe di cui si è resa protagonista l’ex naufraga sui social. Andiamo a scoprire cosa ha combinato Lory Del Santo su Instagram.

Lory Del Santo: la gaffe su Instagram

Dopo l’eliminazione, Lory ha pubblicato su Instagram un messaggio molto enigmatico: “Quando le menzogne non venivano cavalcate per ferire le persone innocenti…”. Un messaggio che ha ovviamente attirato l’attenzione dei fan e ha portato a tutta una serie di risposte, tra cui alcune della stessa Lory. L’ex naufraga infatti ha postato dei commenti sotto al suo stesso post, un evidente errore che però ha generato tutta una serie di polemiche, perché nei commenti la donna ha anche attaccato altri membri del cast del reality e gli opinionisti.

Insomma, si è alzato ovviamente un polverone mediatico intorno a Lory Del Santo, con molti utenti che l’hanno attaccata, sia per la gaffe che per i contenuti dei commenti. L’eliminazione dall’Isola dei famosi ha portato degli evidenti strascichi per la showgirl, che non ha preso benissimo l’epilogo della sua avventura e oltre alla delusione per l’eliminazione, è arrivato anche il danno conseguente al suo errore sui social.

Vedremo ora come reagirà Lory Del Santo, se chiederà scusa per la gaffe su Instagram o se andrà avanti per la sua strada. Vedremo anche se nella prossima puntata dell’Isola dei famosi ci sarà qualche risposta da parte di Nicola Savino e Vladimir Luxuria, opinionisti attaccati dalla showgirl nei suoi commenti, o se anche loro decideranno di sorvolare e di chiudere questa vicenda senza alzare troppe polemiche. La cosa sicura è che l’eliminazione di Lory ha finito per fare parecchio rumore.