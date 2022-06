Un ospite pericoloso trama film

- Advertisement -

Un ospite pericoloso è il film che andrà in onda su Tv8 nel pomeriggio di mercoledì 8 giugno: scopriamo la trama della pellicola.

Puntuale come ogni giorno l’appuntamento col classico film post pranzo di Tv8. Mercoledì 8 giugno sarà il turno di Un ospite pericoloso, film diretto da Fred Olen Ray. La pellicola risale al 2016, è un film televisivo che vede la partecipazione di Beth Littleford, Kate Mansi, Valentina Novakovic e Jessica Cameron. Un cast al femminile per un thriller misterioso, pronto a tenere gli spettatori incollati al piccolo schermo. La firma è come detto del regista Fred Olen Ray, che ha all’attivo un numero importante di film per la televisione. Andiamo dunque a scoprire la trama del film in programma mercoledì 8 giugno alle ore 13:55 su Tv8.

Un ospite pericoloso: la trama del film

Cast quindi tutto al femminile per un film che mette al centro le avventure di Christine (Valentina Novakovic) e Amy (Kate Mansi), due giovani colleghe di università molto legate. Durante le vacanze invernali Amy non può tornare a casa e quindi Christine invita l’amica a trascorrere quelle vacanze con le sue famiglie. All’inizio Amy sembra trovarsi a proprio agio con la famiglia dell’amica, tutto fila liscio ma piano piano escono fuori dei lati inquietanti della ragazza. Amy inizia ad assumere atteggiamenti sospetti, droga l’amica a sua insaputa, seduce suo padre e prova a sabotare il lavoro della madre di Christine. Quando emergono questi lati oscuri di Amy, esce fuori la notizia di un terribile omicidio al campus universitario e tutto fa pensare a un collegamento con la ragazza.

Valentina Novakovic e Kate Mansi prestano dunque il volto alle due ragazze protagoniste Christine e Amy. Beth Littleford è invece Anna Roberts, mentre Jessica Cameron veste i panni di Shannon. A completare il cast ci sono Ted King, Henderson Wade e Catherine Carlen.