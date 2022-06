Chiello chi è: dagli FSK al successo di Quanto ti vorrei

- Advertisement -

Chiello, scopriamo chi è il cantante diventato famoso con il collettivo FSK e affermatosi col singolo Quanto di vorrei.

Dagli FSK Satellite al successo da solista: Chiello è uno degli artisti più amati dai giovani, un rapper capace di ottenere un grande successo negli ultimi, soprattutto in seguito alla pubblicazione del singolo Quanto ti vorrei e del suo primo album. Andiamo a ripercorrere dunque la carriera dell’artista, dagli FSK all’affermazione da solista.

Chi è Chiello

Rocco Modello, conosciuto come Chiello FSK nel mondo della musica, è nato a Venosa, in provincia di Potenza, nel 1999. L’artista si affaccia sul panorama musicale grazie alla sua esperienza nel collettivo FSK Satellite, nato nel 2017 dall’unione con Sapobully, Taxi B, ThugNizü e YoungGucci. Il successo per gli FSK Satellite arriva nel luglio 2019, con la pubblicazione dell’album FSK Trapshit, uno dei lavori più emblematici del filone trap che ha contrassegnato gli ultimi anni della musica italiana.

L’esperienza del collettivo termina il 29 giugno 2021, quando i membri comunicano la decisione di dividersi e di proseguire le loro carriere con progetti da solisti. Così Chiello il 24 settembre 2021 pubblica il singolo Quanto ti vorrei, che diventa un successo incredibile e porta l’artista alla ribalta. La canzone anticipa l’uscita del suo primo album, Oceano Paradiso, che esce il 15 ottobre 2021 e balza subito in vetta alle classifiche degli ascolti.

Oggi, Chiello è uno degli artisti maggiormente in rampa di lancio della Generazione Z. Il successo di Oceano Paradiso è ancora vivo e l’artista ha replicato con collaborazioni successive, come quella con Madame all’interno del cd di Sick Luke nel brano La strega del frutteto. All’orizzonte ci sono sicuramente nuovi progetti per Chiello, che vuole dare seguito a un anno da solista che ha visto la sua piena affermazione.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Chiello mantiene alta la riservatezza e non si sa molto a riguardo. Si è parlato di un possibile flirt con l’influencer Christina Bertevello, ma non c’è mai stata alcuna conferma a riguardo.