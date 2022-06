First Kill chi è Sarah Catherine Hook: Juliette nella serie Netflix

- Advertisement -

First Kill è una nuova serie young adult Netflix a tema vampiri. Chi è Sarah Catherine Hook, ovvero Juliette, una delle protagoniste.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Sarah Catherine Hook, una delle due protagoniste di First Kill, in streaming su Netflix dal 10 giugno. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei, la vampira della coppia di cui il pubblico si innamorerà a breve.

Sarah Catherine Hook chi è

Non abbiamo moltissime informazioni su di lei ma di certo tutto ciò cambierà dopo l’uscita in streaming di First Kill, su Netflix dal 10 giugno. È nata il 21 aprile 1995 ed è un’attrice e cantante americana. Questo non è il suo esordio cinematografico. Il grande pubblico ha avuto modo di apprezzarla in The Conjuring – Per ordine del diavolo nel 2021, nei panni di Debbie Glatzel. Faccia pulita, sguardo che rapisce e tutte le carte in regola per rapire il pubblico di Netflix. Capelli castano chiaro e altezza 1.65m.

Nata a Montgomery, in Alabama, pare sia single al momento. Non vi sono informazioni, quantomeno, su possibili relazioni. Sappiamo che ha frequentato il SUNY Purchase College, così da ottenere una laurea in Vocal Performance: Opera, per poi ottenere il Bachelor of Music.

First Kill trailer



First Kill clip esclusiva

First Kill chi è Juliette

Sarah Catherine Hook interpreta Juliette Fairmont in First Kill su Netflix. Si tratta di una giovane vampire, membro di un casato molto antico e rispettato. Deve seguire le orme della propria famiglia e mietere la sua prima vittima. Sembra però essere un po’ riluttante all’idea. Il mondo vede una normale 16enne ma dentro di lei vi è una guerra in atto. Vorrebbe poter vivere come un’adolescente normale ma sa cosa scorre nelle sue vene e quali pulsioni prenderanno il sopravvento. Sceglie la sua prima vittima, Calliope, da poco giunta in città. La sorte vuole che si tratta di un membro di una stirpe di cacciatori di vampiri. Lo contro sembra inevitabile e promette sangue ma invece è la passione ad avere la meglio. Le due coltivano un sentimento che è però proibito.