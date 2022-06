Giancarlo Fisichella chi è la figlia Carlotta lontana da Instagram

- Advertisement -

Giancarlo Fisichella: scopriamo chi è la figlia Carlotta e la sua scelta di tenersi lontana dai social nonostante la popolarità del padre.

Uno dei piloti italiani più famosi della storia recente della Formula 1 è senza dubbio Giancarlo Fisichella. Tanti anni in pista, con una breve esperienza anche alla guida della Ferrari: Giancarlo Fisichella si è ritirato dalla formula nel 2009, dopo aver coronato il sogno di guidare la rossa dopo l’infortunio di Felipe Massa, ma ha continuato comunque a correre. Fuori dalla pista, Giancarlo Fisichella è diventato un volto noto del mondo dello spettacolo, dando vita anche a tutta una serie di attività extrautomobilistiche. Andiamo però a scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata, in particolare su sua figlia Carlotta.

Giancarlo Fisichella: chi è la figlia Carlotta

Nel 2009, Giancarlo Fisichella si è sposato con Luna Castellani, coronando un fidanzamento di ben 15 anni. I due hanno avuto tre figli, tra cui Carlotta, che è stata protagonista di uno scherzo ai danni del padre architettato dalla spietata troupe di Scherzi a parte. Al pilota è stato fatto credere che la figlia fosse decisa a sottoporsi a un intervento di aumento del seno. Carlotta, ventenne e studente a Londra, ha fatto credere al padre si essersi innamorata di un uomo molto più grande di lei, di voler andare con lui in Polinesia e di voler aumentare il proprio seno. Alla fine, quando Giancarlo si è trovato faccia a faccia col presunto fidanzato della figlia, è stato svelato l’inganno e tutto si è sciolto in una grande risata.

Carlotta Fisichella è giunta così all’attenzione del pubblico, ma solo per quell’apparizione, perché per il resto è una ragazza molto riservata. Nonostante la grande popolarità del padre, Carlotta ha deciso di non cavalcare l’onda mediatica, tenendosi anche lontana dai social per concentrarsi sui propri sogni e sui propri obiettivi.