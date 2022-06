Irene Grandi chi è l’ex marito Lorenzo Doni perché si sono lasciati

- Advertisement -

Irene Grandi: scopriamo chi è l’ex marito Lorenzo Doni e perché il matrimonio tra i due è giunto alla sua conclusione.

Alle colonne del Corriere della Sera, Irene Grandi ha raccontato che il suo matrimonio con Lorenzo Doni, celebrato nel luglio del 2018, è giunto a termine dopo appena quattro anni. La donna si è spesa nel raccontare i motivi di questa separazione, rivelando che il matrimonio non ha smussato alcuni lati del suo carattere che la rendono incompatibile con una classica vita da coppia e che la pandemia ha fatto venire fuori problemi e riflessioni che poi l’hanno portata a prendere questa decisione. Irene e Lorenzo dunque hanno deciso di divorziare, mettendo la parola fine al loro amore. Scopriamo dunque chi è Lorenzo Doni, l’ex marito ormai di Irene Grandi.

Lorenzo Doni: chi è l’ex marito di Irene Grandi

Non conosciamo moltissimo sul conto dell’ex marito di Irene Grandi, Lorenzo Doni è un personaggio esterno al mondo dello spettacolo e quindi le informazioni su di lui sono molto poche. Sappiamo che Irene e Lorenzo si sono conosciuti nel 2015 grazie ad alcuni amici in comuni e piano piano hanno cominciato a frequentarsi. I due sono stati fidanzati per tre anni e quindi hanno deciso di sposarsi il 2 luglio 2018 col rito celebrato nella chiesa di San Pietro a Narbolia, in provincia di Oristano, Sardegna.

Come detto, non conosciamo molto sul contro di Lorenzo Doni. Sappiamo che è un avvocato e che ha una grande passione per il golf, sport che pratica e insegna in Sardegna. Neanche dopo il matrimonio con Irene Grandi si sono diffuse più informazioni su di lui, la coppia ha mantenuto riservata la propria privacy, non svelando troppo nemmeno tramite i canali social. Ora, il loro amore dopo quattro anni di matrimonio è giunto alla fine, con Irene Grandi che ha raccontato di aver semplicemente capito di non essere tagliata per la vita matrimoniale, col suo “egoismo” che è tornato a galla con forza dopo la pandemia.