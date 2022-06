Irene Grandi matrimonio finito: le rivelazioni sul divorzio flash

- Advertisement -

È gia giunto alla sua fine il matrimonio di Irene Grandi: scopriamo com’è andata e le rivelazioni sul divorzio.

Irene Grandi è tornata a parlare di sé concedendo una lunga intervista al Corriere della Sera. La donna si è raccontata, affrontando diversi temi, dalla musica ovviamente ma fino anche alla sua vita privata, svelando un retroscena molto importante sul suo matrimonio. La donna ha infatti raccontato che la sua unione con Lorenzo Doni è giunta al termine e i due hanno deciso di divorziare: scopriamo cosa è successo.

Irene Grandi: il matrimonio è già finito

Irene Grandi e Lorenzo Doni si sono sposati nel luglio 2018 nella splendida location della chiesetta di San Pietro a Narbolia, a Oristano, Sardegna. Il loro amore però si è esaurito e nel giro di quattro anni i due si sono lasciati, un epilogo dovuto a diversi fattori, tra cui ovviamente la pandemia, che ha sconvolto la vita di tantissime persone, tra cui quella della famosa cantante. Irene Grandi ha raccontato che questo periodo, che ha avuto molte conseguenze come la convivenza forzata o l’isolamento dal resto del mondo, l’ha aiutata molto a riflettere. La cantante ha raccontato di aver visto spezzarsi molti legami, sia nella vita privata che nel lavoro, e ciò l’ha portata a riflettere.

Il matrimonio, secondo Irene Grandi, è stato una prova per tentare di calmare alcuni lati della sua personalità che era riuscita sempre a incanalare con la musica. Tuttavia, questa esperienza le ha fatto capire che il suo “egoismo” non si può soffocare e che la vita di coppia semplicemente non fa per lei. La cantante si è poi spesa in una riflessione più profonda, raccontando che secondo lei il concetto stesso di coppia tradizionale è in crisi al giorno d’oggi e lei non ha voluto piegarsi a determinate convenzioni, decidendo di porre fine a un matrimonio che non aveva più futuro.