Luna Berlusconi chi è la nipote di Silvio: il cambio vita

Luna Berlusconi è la nipote di Silvio Berlusconi. In un video tutti i segreti e le curiosità sul cambio vita dell’imprenditrice vulcanica e talentuosa

Luna Berlusconi è stata una grande imprenditrice nel settore televisione. Avrà ereditato talento, savoir faire e lungimiranza da suo zio Silvio e da suo padre Paolo. C’è sempre grande curiosità attorno a ciò che accade alla grande famiglia dell’ex premier che ha scritto la storia della comunicazione con l’ascesa di Mediaset. Se sono più noti i figli del Cavaliere Piersilvio e Marina per la loro carriera, per scelta è più riservata la vulcanica e talentuosa Luna Roberta. Eppure ha creato dei format televisivi che sicuramente hai visto.

Non si è però accontentata, si fa per dire, del mondo imprenditoriale legato alla produzione televisiva e ha cambiato radicalmente vita presentandosi oggi alla stampa con la sua nuova creatura. Nel video seguente, curato dalla redazione di Contrataque.it, tutto ciò che non sai su Luna Berlusconi. Il primo video del nostro nuovo canale Youtube, iscriviti per essere sempre aggiornato in un formato più smart e veloce rispetto al classico articolo. Sotto l’ombrellone o al calduccio del camino, in viaggio o in una pausa di lavoro, se sei stanco di leggere e preferisci il taglio social, Contrataque.it c’è sempre!