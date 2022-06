Margherita Vicario chi è nipote di una famosa attrice

- Advertisement -

Scopriamo chi è Margherita Vicario, protagonista del mondo della musica e del cinema e nipote di una famosa attrice.

Margherita Vicario è un’artista molto completa, si è fatta strada nel mondo della televisione, soprattutto grazie al ruolo di Nina ne I Cesaroni, e poi ha saputo costruirsi una carriera di successo anche in quello della musica. Oggi, l’artista porta avanti le sue due strade, continuando a raccogliere un numero sempre più alto di fan. L’arte, d’altronde, è una questione di famiglia per Margherita Vicario, che è la nipote di una famosa attrice: Rossana Podestà. Andiamo dunque a scoprire tutto su di lei.

Chi è Margherita Vicario

Nata il 13 febbraio 1988 a Roma, Margherita Vicario si è laureata alla Link Campus University in arti performative e ha iniziato a lavorare sia al cinema che in televisione, studiando nel frattempo musica. La sua carriera ha inizio di fatto con la sua esperienza ne I Cesaroni, dove interpreta il ruolo di Nina e s’impone al grande pubblico. Continua a essere protagonista in televisione in fiction come La ladra e La narcotici e intanto esordisce al cinema, lavorando con Woody Allen in To Rome with Love e apparendo in film come Pazze di me e La terra e il vento.

Nel frattempo, Margherita Vicario porta avanti anche la sua carriera nel mondo della musica, componendo brani per diverse colonne sonore televisive e cimentandosi nel genere musical. Il grande successo come cantante arriva nel 2019, quando pubblica i singoli Mandela e Abaué che ottengono molta risonanza. Il 2020 è quindi l’anno della sua esplosione, con hit come Pincio e Pina Colada, realizzata in featuring con Izi, che anticipano l’uscita l’anno successivo di Bingo, l’album che segna di fatto la consacrazione della cantante nel mondo della musica.

Oggi, Margherita Vicario è una grande protagonista della musica ma è molto attiva anche in televisione, dove l’abbiamo vista nelle fiction Amore pensaci tu e Nero a metà. La ragazza porta avanti dunque la ricca tradizione di famiglia, oltre a essere nipote di Rossana Podestà Margherita è anche nipote dell’attore e regista Marco Vicario e figlia del regista Francesco Vicario.