Massimo Pericolo perché ha le orecchie: il messaggio dell’artista

Perché Massimo Pericolo indossa il cerchietto con le orecchie? Scopriamo il messaggio che lancia l’artista con la sua scelta.

Uno degli esponenti di spicco della scena rap attuale è sicuramente Massimo Pericolo, artista classe 1992 con alle spalle due album di grande successo. Ad attirare l’attenzione dei fan è in particolare un tratto distintivo del look dell’artista, ovvero il cerchietto con le orecchie che il rapper indossa nella copertina dei sue due album, Scialla Semper e Solo tutto. Andiamo a scoprire le motivazioni che stanno dietro a questa scelta dell’artista.

Perché Massimo Pericolo ha le orecchie

Il cerchietto con le orecchie è diventato un marchio di riconoscimento dell’artista. Compare sulla copertina dei suoi due album, ma cinge la testa del rapper anche in molte sue esibizioni live. Non si tratta di un semplice vezzo, ma questa scelta ha una motivazione molto chiara, che l’artista ha raccontato in un’intervista a Outpump. Le orecchie da gatto che indossa gli servono ad abbattere le barriere dei preconcetti, degli stereotipi che secondo l’artista dominano la società di oggi. Questi preconcetti secondo Massimo Pericolo rappresentano ogni aspetto della quotidianità, dalla musica ai rapporti personali. L’artista ha espresso l’idea che non esistono persone buone o cattive in assoluto come non esiste musica giusta e sbagliata, ma il comportamento delle persone cambia a seconda delle situazioni, così come un tipo di musica può adattarsi a qualcuno e non a un altro.

Massimo Pericolo si scaglia contro i preconcetti che dominano la musica e la vita quotidiana e le orecchie da gatto sono per lui proprio un messaggio di emancipazione da questo meccanismo. Un grido in difesa dell’individualità e della libertà di scelta, di mostra le proprie emozioni e di rimanere sempre se stessi in ogni contesto, cambiando solo se davvero si vuole cambiare e non se si è costretti a farlo dalle contingenze.