Nicolas Vaporidis Cristiana Capotondi la storia d’amore da set all’addio

Ripercorriamo la storia d’amore tra Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi: da quando si sono conosciuti all’addio.

Oggi sono protagonisti in televisione, anche se in contesti diversi, ma insieme hanno condiviso momenti importanti nel cinema italiano del primo decennio degli anni 2000. Nicolas Vaporidis è oggi uno dei naufraghi dell’Isola dei famosi, mentre Cristiana Capotondi è stata protagonista della serie tv di Ferzan Ozpetek Le Fate Ignoranti, in onda su Disney +. Alle spalle entrambi hanno una lunga carriera, spesso condivisa, che li ha portato anche a stare insieme. Ripercorriamo dunque la loro relazione, da come si sono conosciuti proprio grazie al cinema a quando si sono lasciati.

Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi: la storia d’amore

Nel 2006 Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi sono protagonisti di Notte prima degli esami, un film diventato iconico e simbolo di un momento particolare che si trovano a vivere tutti i ragazzi, quello dell’ultimo anno di scuola e quindi del temibile esame di maturità, mentre scoprono i primi amori e si avviano verso l’età adulta. Proprio sul set di Notte prima degli esami scocca l’amore tra i due attori, che si ritrovano qualche mese dopo in Come tu mi vuoi. Anche qui i due attori interpretano due ragazzi che s’innamorano, anche se in contesti differenti.

Nella seconda metà del primo decennio degli anni 2000 Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi sono stati una delle coppie più amate del cinema, con un feeling importante sia sul grande schermo che nel mondo reale. Poi, però, qualcosa si è rotto e dopo l’esperienza a Come tu mi vuoi i due si sono lasciati, mettendo la parola fine a una relazione di circa due anni. A distanza di tempo entrambi sono tornati su quell’esperienza, raccontando come la loro relazione è stata molto intensa, fatta di alti e bassi, ma molto importante per entrambi, anche se dopo che si sono lasciati i rapporti tra i due non sembrano essere ottimali.