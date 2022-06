- Advertisement -

Scopriamo le anticipazioni della terza puntata di New Amsterdam 4, in onda su Canale 5 venerdì 17 giugno in prima serata.

Terza puntata per New Amsterdam 4. Un appuntamento che propone al pubblico appassionato dello show americano ben tre episodi, precisamente i numeri sette, otto e nove della quarta stagione, andata già in onda negli USA nel 2021.

New Amsterdam 4 anticipazioni terza puntata

Ecco cosa sapere in vista dei prossimi episodi di New Amsterdam 4, in onda su Canale 5 venerdì 17 giugno in prima serata. Si tratta di tre nuovi episodi, lanciati uno dopo l’altro, dal titolo Armonia, Attacco informatico e In terra straniera.

New Amsterdam 4 anticipazioni episodio 7: Armonia

Lyn, Floyd e Claude hanno modo di parlare della loro relazione, risolvendo un po’ di conti in sospeso. Lauren dà invece una mano a Leyla con gli studi. Anche Max e Helen parlano della loro relazione e di come Luna dovrebbe chiamarla. Di colpo un incidente dinanzi a loro cambia tutto. Dopo i primi soccorsi, Max torna indietro e ha un attacco pensando a Georgia.

La situazione è molto complessa in ospedale, dov’è sparita la cartella del paziente morto durante un’operazione. Max ha un confronto con Robert in merito. Si scopre che l’uomo non doveva essere trasportato. Il tutto è avvenuto illegalmente, perché non si trattava di una chiamata d’emergenza. Cela un segreto e ben presto sarà svelato.

New Amsterdam 4 anticipazioni episodio 8: Attacco informatico

Iggy, Lauren e Floyd discutono del fatto che Fuentes sia pronto a licenziarli tutti. Iggy continua a provare un’estrema ansia che gli impedisce di confrontarsi con i pazienti. Max nota che qualcosa non va con internet e, involontariamente, scatena un attacco hacker contro l’ospedale. Ora la struttura deve pagare ben 10 milioni per evitare che tutto venga messo fuori uso. La vita dei pazienti è in pericolo. Iggy è alle prese con un paziente in crisi, Angelo. Gladys scoprirà poi che l’uomo ha in realtà tentato il suicidio. Alla fine Max deve ammettere agli altri cosa ha dovuto accettare per ottenere l’aiuto di Veronica. Lei voleva le loro teste ma lui ha accettato di darle in cambio ben 148 licenziamenti. Ciò include Casey, Agnes, Gladys e Clyde.

New Amsterdam 4 anticipazioni episodio 9: In terra straniera

Esplode un incendio in una chiesa e l’ospedale si riempie di immigrati privi di documenti. Le autorità intendono schedarli tutti, ma Max trova un modo per fermarli. Trasforma la caffetteria in un luogo religioso e gli impedisce di agire, guadagnando un po’ di tempo.

Nessuno dovrà finire in detenzione prima d’essere curato. Si lavora intanto per liberarsi una volta per tutte di Fuentes. Occorre lavorare ai voti. Un’operazione molto rischiosa, con un colpo di scena incredibile nei minuti finali.