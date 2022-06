Peaky Blinders 6 chi muore nell’ultima stagione?

- Advertisement -

Chi muore in Peaky Blinders 6? Ecco tutti i personaggi che sono morti nei sei episodi dell’ultima stagione. Tommy è stato ucciso?

Scopriamo insieme chi ha perso la vita in quest’ultima stagione della serie TV di Steven Knight con protagonista Cillian Murphy. Tommy Shelby muore? Questa è la domanda che tutti i fan si pongono. Di seguito troverete la risposta.

Peaky Blinders 6 chi muore

La lista delle morti eccellenti in Peaky Blinders 6 è alquanto lunga. I primi tre cadaveri sono quelli di Aberama Gold, Barney e Polly, uccisi durante il mancato attentato a Oswald Mosley nell’ultimo episodio della quinta stagione. La morte della donna non era prevista ma è stata modificata la sceneggiatura per l’improvvisa e prematura morte dell’attrice Helen McCrory.

Una terribile malattia uccide in pochi giorni Ruby, figlia di Tommy e Lizzie. La sua morte stravolge i due e di fatto segna la fine del loro matrimonio. Nonostante la sua dipendenza dall’oppio, Arthur sopravvive a quest’ultima stagione, avendo anche l’onore di vendicare Polly, uccidendo Captain Swing, responsabile del mancato attentato a Mosley.

Sappiamo che Jack Nelson ha costretto Billy a essere il suo informatore. La sua è una morte annunciata Finn però si rifiuta di farlo e così tocca a Duke, figlio primogenito di Tommy rivelato, avuto da una relazione fugace prima della Guerra in Francia.

Abbiamo un personaggio che in qualche modo ritorna in vita. Si tratta di Alfie Solomons, che stringe un accordo con Tommy e per una volta non tenta il doppio gioco. Si arricchisce e torna nel business, prendendosi di fatto metà Boston. Tommy muore? Michael giura vendetta e lo vuole vedere morto. Prova a farlo saltare in aria ma non ci riesce. Lo zio è fin troppo furbo e lascia morire gli scagnozzi del figlio di Polly al suo posto. Alla fine hanno il loro faccia a faccia e l’unico armato è Tommy, che spara senza pensarci troppo al giovane dinanzi a lui, che muore sul colpo.

Il dottore ha però dato a Tommy appena un anno e mezzo di vita a causa di un tuberculoma inoperabile. Salutata la famiglia e rimasto in isolamento in aperta campagna per un mese, Tommy è pronto al suicidio. Una visione di Ruby però lo ferma. La piccola gli svela come lui non sia malato. Guardando un giornale vicino al fuoco spento scopre che il suo medico era tra gli invitati al matrimonio di Oswald Mosley. Era tutto un piano per farlo suicidare. Minacciato il dottore di morte, Tommy decide di lasciarlo in vita. Lancia però un chiaro messaggio ai suoi nemici. È vivo e più forte che mai.