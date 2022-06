Peaky Blinders 6 come finisce: finale spiegato della serie su Netflix

- Advertisement -

Come finisce Peaky Blinders 6? Ecco il finale spiegato dell’ultima stagione della serie con Cillian Murphy, che avrà un ultimo capitolo con un film.

L’ultimo episodio, il sesto, di Peaky Blinders 6 si intitola Lock and Key. Ecco come finisce il finale di stagione dell’ultima serie dello show con Cillian Murphy. Finale spiegato di questo drammatico atto conclusivo prima del film che porrà fine a questa storia.

Peaky Blinders 6 come finisce

Il mantra di Tommy Shelby in questa stagione è stato uno: “Non ho limitazioni”. Continua a ripeterlo a tutti e a se stesso. Ha dovuto fronteggiare la morte di Ruby, sentendone tutto il peso sulle spalle, e ora si ritrova alla ressa dei conti finale, certo di morire e pronto a tutto pur di mettere in ordine i propri affari. Vede il momento dell’eterno riposo (o eterna dannazione) a un passo ed è forse ciò che attendeva da molto.

È tempo di vendetta e così attira l’IRA in una trappola, con Captain Swing che viene uccisa da Arthur, che può così fare giustizia dopo la morte di Polly durante il comizio di Oswald Mosly al termine della quinta stagione (una scena che non vedremo mai, considerando la prematura morte dell’attrice Helen McCrory. La presenza di Polly, pur nella sua assenza, è costante in questa stagione.

Lo dimostra il fatto che Michael, finalmente uscito di prigione, si diriga all’incontro conclusivo con Tommy con il solo intento di ucciderlo. L’accordo è chiaro, farlo fuori dal commercio dell’oppio pagandogli tutto il dovuto, 5 milioni di dollari. In questo modo i due non dovranno più vedersi. La cosa sta bene allo zio, che attende in auto che il nipote vada a recuperare le sigarette. Una scusa palese, dal momento che l’auto è imbottita d’esplosivo. Tutti attendono con ansia il momento della deflagrazione.

L’esplosione avviene, come previsto, ma a saltare in aria sono gli uomini di Michael, che si ritrova poi faccia a faccia con Tommy, che gli punta la pistola alla testa. Johnny Dogs, su ordine del capo, ha spostato l’esplosivo. Tutto previsto, come sempre. Tommy ha provato a risparmiare la vita al figlio di Polly ma è ormai troppo tardi. Un colpo in un occhio e il giovane crolla al suolo.

Tutto è andato per il meglio, con Alfie Solomons che torna dal regno dei morti, più ricco che mai. Il commercio dell’oppio è nelle sue mani e Tommy può fare un passo indietro, lasciando tutto il denaro guadagnato alla propria famiglia. Per lui infatti il tempo è scaduto: è un uomo morto.

Peaky Blinders 6: Tommy muore?

La malattia di Ruby ha contagiato anche lui. È ormai prossimo alla morte, come svelato dal suo medico. Non c’è più nulla da fare e anche indagini più approfondite gli confermano la diagnosi. Distrugge la casa maledetta che ha visto morire la sua Grace e si prepara a raggiungerla. Dice addio alla sua famiglia e si ritira in un caravan nella natura libera. Con sé un cavallo, una pistola e dei vecchi cimeli. Dopo un mese di solitudine è pronto a uccidersi con un proiettile che ha il suo nome inciso.

Di colpo sente la voce di Ruby. Ha una visione della figlia che gli corre tra le braccia. Lei gli svela che non sta per morire e gli chiede di accendere il fuoco e scoprire la verità. Prende un giornale per attizzare le fiamma e legge del matrimonio in Germania di Oswald Mosley. Tra gli invitati vi è anche il suo medico.

Capisce d’essere stato fregato e che Mosley sapeva bene come lui fosse l’unico a poter uccidere Tommy Shelby. Sapeva che il suo modo di ragionare lo avrebbe spinto al suicidio, così da andarsene secondo i suoi termini e non dopo una lunga malattia. Fa dunque visita al medico e lo minaccia di morte. Alla fine lo risparmia, sentendosi sollevato da un peso atroce. Ha però lanciato un ammonimento a lui e alla sua gente. Tommy Shelby è vivo e sa chi sono i suoi nemici.