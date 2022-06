Peaky Blinders 6 tutto quello che devi sapere prima di vederla

- Advertisement -

Peaky Blinders 6 è l’ultima stagione della serie con Cillian Murphy, che avrà un ultimo capitolo sotto forma di film, come annunciato da Steven Knight.

Scopriamo tutto quello che dovreste sapere per comprendere al meglio la trama della sesta stagione di Peaky Blinders 6. Proponiamo uno sguardo generale sui personaggi principali e le dinamiche venutesi a creare.

Peaky Blinders 6 cosa dovete sapere

Nel finale della quarta stagione abbiamo visto l’elezione di Tommy Shelby. Nel corso della quinta stagione, invece, il protagonista si è destreggiato tra i banchi della politica inglese, ritrovandosi a fronteggiare un nemico temibile: Oswald Mosley. L’ombra del fascismo, del nazismo e della Seconda Guerra Mondiale iniziano ad aleggiare.

Tommy si è avvicinato a Mosley e nel finale di stagione scorso ha tentato di ucciderlo durante uno dei suoi comizi. Il piano è fallito. L’uomo è ancora in vita, pur non sospettando sia stato lui a orchestrare qualcosa. Scopriremo un’organizzazione tanto potente da aver scoperto il piano di Tommy, mandandolo a monte.

Aberama Gold è stato ucciso e Steven Knight ha deciso di far rientrare tra le vittime anche Polly. Un modo per far uscire di scena il personaggio di Helen McCrory, scomparsa prematuramente. La sua centralità non svanirà affatto, anzi sarà uno dei principali motori d’azione di questa stagione conclusiva.

Michael è stato allontanato da Tommy dopo il suo tentativo di prendere il potere. È ancora sposato con Gina e vive con lei in America. Pronto a tornare per stringere un accordo con lo zio, pur meditando vendetta nei suoi confronti. Arthur aveva votato contro l’ingresso nel commercio dell’oppio. Tommy ha deciso di proseguire lo stesso e in questa sesta stagione ritroveremo il fratello maggiore in condizioni pietose, totalmente assuefatto alla droga.

Ada continua a essere nel mezzo. Vorrebbe allontanarsi da tutto ciò ma il legame con Tommy è troppo forte. Sa bene come suo fratello nasconda tormenti e debolezze. Lasciarlo del tutto da solo potrebbe condurlo alla morte. Lizzie lo vede trasformarsi in qualcosa di irriconoscibile. Il rapporto tra i due, già duramente provato, potrebbe spezzarsi del tutto.