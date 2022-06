Peaky Blinders 6 riassunto quinta puntata: come finisce

- Advertisement -

Ecco il riassunto della quinta puntata di Peaky Blinders 6, dal titolo The Road to Hell. Il piano di Mosley è in azione e Tommy perde Lizzie.

Tommy, Jack Nelson e Mosley mettono in moto i loro piani, lavorando dietro le quinte. Il rapporto con Lizzie è ormai agli sgoccioli e Michael è pronto a ottenere la vendetta a lungo agognata ai danni dello zio. Ecco il riassunto della quinta puntata di Peaky Blinders 6.

Peaky Blinders 6 riassunto quinta puntata

Tommy si occupa dei cinesi che hanno causato la dipendenza di Arthur. Entra nel loro negozio, prende ciò che resta delle scorte di oppio e lo getta nel canale con una bomba. Introduce alla famiglia Duke Shelby, suo figlio primogenito nato da una relazione fugace con una donna di nome Zelda, conosciuta poco prima che lui partisse per la Prima Guerra Mondiale. Lizzie non potrebbe approvare meno la cosa.

Dopo essere stata contattata da Tommy e informata della situazione, Linda fa ritorno per aiutare Arthur a riprendersi una volta per tutte. Lui, intanto, costringe Billy a uccidere un arbitro che non intende accettare la loro mazzetta. Il giovane è minacciato da Jack Nelson e diventa un suo informatore, così che al momento giusto possa consegnargli Arthur.

Tommy fa sesso con Diana come forma di pagamento. Fa tutto parte del piano di Mosley, che ritiene Lizzie sia un peso per il suo partner in affari. La donna viene informata del tradimento e così abbandona definitivamente la casa. Vediamo infine Michael incontrare un prete in prigione. Gli viene detto che potrà essere libero se risponderà a una domanda. Ha consultato Polly, spiega, e lei gli ha svelato che ucciderà Tommy.