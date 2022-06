Rhove nuovo Ep Provinciale: tracklist e info

- Advertisement -

È finalmente uscito il primo Ep di Rhove, dal titolo Provinciale: andiamo a scoprire la tracklist e tutte le informazioni.

Dopo lo straordinario successo di Shakerando, brano che è diventato a dir poco virale e tra i più ascoltati in Italia da ormai diversi mesi, Rhove ha finalmente pubblicato anche il primo Ep della sua carriera. Rhove è un giovanissimo rapper, originario di Milano, e si è consacrato come vera e propria rivelazione del 2022. A gennaio ha pubblicato Shakerando, brano diventato un tormentone incredibile e certificato doppio disco di platino, ancora pesantemente in voga oggi. Quel successo ha fatto da traino ad altre canzoni del giovane rapper, che ora è pronto alla definitiva consacrazione col suo primo Ep: Provinciale. Andiamo a scoprire la tracklist e tutte le informazioni sull’Ep.

Provinciale: la tracklist dell’Ep di Rhove

Inizialmente previsto per l’8 giugno, Provinciale è uscito venerdì 10 giugno e ha subito catalizzato l’attenzione generale. L’Ep si compone di nove brani e conta anche collaborazioni di prestigio come quelle con Ghali e Shiva. A sorpresa, nella tracklist di Provinciale non rientra il tormentone Shakerando, un segno forse di come il rapper vuole staccarsi da quel successo e venire riconosciuto come un’artista totale, non legato a una sola grande hit.

La provincia è al centro della poetica di Rhove, intesa come un microcosmo che orbita intorno alla città e vive con i suoi tempi e i suoi spazi. Tra i brani più amati c’è infatti il freestyle La Province, arrivato al numero due della propria saga e che promette di continuare ancora. Andiamo dunque a scoprire la tracklist di Provinciale, il primo Ep di Rhove:

La famiglia feat. 8BLEVRAL, Kassimi, Yunes Lagrintaa, Sisco, Néza e Nabi

Couple feat. Sasso

La Province #2

Copacabana

Tuta Lacoste feat. Timal

La Haine

Complique feat. Shiva, Ghali

Over the raimbow remix

Bébé