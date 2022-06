Blocco 181 2: tutto sulla seconda stagione della serie

- Advertisement -

Quando ci sarà la seconda stagione di Blocco 181? Scopriamo tutto ciò che sappiamo sul prosieguo della serie di Salmo.

Venerdì 10 giugno sono andate in onda su Sky Atlantic le ultime due puntate della prima stagione di Blocco 181, serie ideata e recitata da Salmo. Abbiamo dunque assistito all’epilogo delle trame dei tre protagonisti, Mahdi, Bea e Ludo, le cui vicende sono arrivate a compimento, lasciando però spazio a nuovi sviluppi per la seconda stagione. Il finale infatti lascia aperte molte questioni (per sapere cosa succede clicca qui) che troveranno risonanza dunque nella seconda stagione della serie: scopriamo quando ci sarà e cosa sappiamo a riguardo.

Blocco 181 2: tutto sulla seconda stagione

La buona notizia è che sicuramente ci sarà la seconda stagione della serie. La conferma era già arrivata tramite l’Executive Vice President Sky Studios Italia e Germania, Nils Hartmann, in occasione della conferenza stampa che ha presentato la serie il 16 maggio a Milano. Insomma, la storia di Mahdi, Bea e Ludo continuerà, non era concepita per esaurirsi in una stagione e il riscontro che ha ottenuto la serie ha dato ragione alla scelta di Sky. Ma quando ci sarà questa seconda stagione?

La risposta a questa domanda è ad ora un mistero. Sappiamo che una seconda stagione ci sarà, ma non sappiamo quando andrà in onda. Sicuramente dovremo aspettare almeno un anno, quindi non vedremo i nuovi episodi della serie di Salmo prima della seconda parte del 2023. Possibile che Sky confermi la finestra di fine maggio/inizio giugno, ma ancora più probabile che si vada agli ultimi sei mesi del 2023.

Insomma, ci sarà da aspettare un bel po’, ma sicuramente vedremo nuovamente Ludo, Mahdi e Bea e ovviamente il personaggio interpretato da Salmo, Snake, sul piccolo schermo e vedremo come le loro storie proseguiranno all’interno di Blocco 181. Bisognerà solo avere la pazienza di attendere.