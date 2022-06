Beautiful anticipazioni americane Liam pena di morte per Vinny la verità

- Advertisement -

Beautiful nelle puntate americane anticipa delle verità sconvolgenti su Liam e la morte di Vinny. Rischia la vita ma se non fosse lui l’assassino?

Beautiful con le sue anticipazioni che arrivano direttamente dalle puntate americane ci lascia in Italia con il fiato sospeso. Liam Spencer dopo aver alzato il gomito con suo padre Bill investe Vinny. Per la presunta morte del ragazzo il marito di Hope è sconvolto e si lascia convincere dal padre cinico a compiere un gesto che lo segnerà per sempre scappare e lasciare il medico amico di Thomas esanime per terra in fin di vita.

Vinny muore e Liam esce pazzo per i sensi di colpa fino a vedere la sua ombra notte e giorno. Confessa la verità su l’incidente a suo moglie Hope mentre il padre Bill continua ad insistere che tenga la bocca cucita su questa tragica vicenda. Dalle anticipazioni di Beautiful delle puntate americane sappiamo per certo che Liam confesserà di essere artefice della morte di Vinny.

Il giovane Spencer andrà in carcere in attesa del processo non solo per omicidio ma sopratutto per omissione di soccorso reato grave. I telespettatori della soap statunitense sulla famiglia Forrester si chiedono cosa succederà al figlio di Bill? Dagli spoiler che arrivano dalla messa in onda degli esplodi americani Liam rischia la pena di morte non solo Hope si avvicina a Thomas per consolarlo dopo la morte di Vinny suo caro amico.

Non è però tutto perduto per Spencer junior. Suo padre non si darà pace per scagionare suo figlio e si avvicina ad una verità sconvolgente: forse non è stato Liam ad uccidere il medico ma una persona che lo ha finito causandone la morte dopo che il ragazzo insieme a Bill sono fuggiti via.