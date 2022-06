Riccardo Mannino Chi è il compagno e marito di Alberto Matano

- Advertisement -

Riccardo Mannino, scopriamo chi è il compagno e marito del celebre conduttore televisivo Alberto Matano.

Hanno pronunciato il fatidico sì Alberto Matano e Riccardo Mannino. I due si sono sposati nei pressi di Roma, in uno splendido resort a Labico e ad officiare la cerimonia è stata Mara Venier, apparsa visibilmente emozionata. Mentre nelle strade di Roma dilagavano i festeggiamenti per il Pride, Alberto e Riccardo hanno coronato il loro amore, unendosi finalmente in matrimonio. Conosciamo molto bene il conduttore de La Vita in Diretta, ma andiamo a conoscere meglio il suo nuovo marito.

Chi è Riccardo Mannino

Sappiamo molto poco di Riccardo Mannino, personaggio estraneo al mondo dello spettacolo. Alberto Matano e il suo nuovo marito hanno sempre tenuto molto riservata la propria sfera personale, per cui di Riccardo sappiamo poche cose: che ha 55 anni, sei in più del giornalista di Rai 1, e che nella vita fa l’avvocato cassazionista. Stando a quanto riportato dal Corriere, Riccardo si sarebbe laureato nel 1990 all’Università La Sapienza di Roma, la stessa frequentata da Matano prima di entrare nella scuola di giornalismo di Perugia. Altri dettagli su di lui riguardano le sue passioni: ama le auto d’epoca e lo sport, muovendosi spesso in bici e recandosi spesso a sciare sulle Dolomiti.

Queste le poche informazioni su Riccardo Mannino, che l’11 giugno è diventato il marito del giornalista Alberto Matano. La cerimonia è stata veramente emozionante e ha visto la presenza di tantissimi volti di Rai 1, dall’officiante Mara Venier ad altre grandi protagoniste del piccolo schermo come Serena Bortone, Francesca Fialdini, fino a volti del mondo della politica come Vincenzo Spadafora e Pier Ferdinando Casini. La cerimonia si è tenuta all’Antonello Colonna Resort & Spa a Labico, nei pressi di Roma. L’amore, tenuto a lungo celato, tra Alberto Matano e Riccardo Mannino è stato dunque coronato da un bellissimo matrimonio.