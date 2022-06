Dieta Tamberi: l’alimentazione dell’atleta per perdere oltre 10 kg

- Advertisement -

Andiamo alla scoperta della dieta cui si è sottoposto Gianmarco Tamberi, che gli ha fatto perdere oltre 10 kg.

È un Gianmarco molto diverso quello che si è presentato nella conferenza stampa di presentazione del Golden Gala. L’atleta circa un anno fa vinceva la medaglia d’oro nel salto in alto nelle Olimpiadi di Tokyo, ma ha vissuto un inizio di stagione molto deludente e ora vuole arrivare al meglio ai Mondiali di Eugene di luglio. Prima di quell’appuntamento c’è però il Golden Gala, occasione per vedere un Tamberi in forma smagliante grazie a una particolare dieta.

Dieta Tamberi: i dettagli dell’alimentazione dell’atleta

Gianmarco Tamberi ha perso oltre 10 kg con una dieta particolare: in tre mesi ha buttato giù 11 chili e mezzo, arrivando al peso di 78 kg con molti sacrifici. L’atleta non ha rivelato i dettagli della sua alimentazione, raccontando solo di aver dovuto sopportare molti sacrifici, com’è normale che sia per una dieta che porta a un calo di peso così repentino. Non è la prima volta comunque che Tamberi si trova a dover rimediare a problemi di peso, anche in passato ha dovuto seguire diete molto strette per ritrovare la forma migliore.

In passato, l’atleta ha raccontato a La Gazzetta dello Sport di stare a dieta per circa 300 giorni l’anno, passando però un periodo poi in cui si rilassa consumando i cibi che più gli piacciono, dalla pizza al gelato, fino alla nutella. Gli sgarri sono concessi solo in questo periodo, poi si torna a regime eliminando i grassi e mangiando il più magro possibile. Ogni tanto si concede qualcosa di dolce, ma per il resto segue ossessivamente il suo regime alimentare.

Anche stavolta dunque Gianmarco Tamberi si è rimesso perfettamente in forma con una dieta molto stretta e ora è pronto a tornare protagonista in pista, tra il Golden Gala e gli imminenti mondiali.