Katy Perry Just Eat canzone pubblicità

Andiamo a scoprire la canzone della pubblicità di Just Eat, firmata da una superstar della musica mondiale come Katy Perry.

È Katy Perry la nuova voce della celebre pubblicità di Just Eat. L’iconico “Did Somebody Say”, che in Italia è arrivato con “Qualcuno ha detto” seguito ovviamente da Just Eat, ha nella sua nuova versione la voce di una delle principali star della musica mondiale come Katy Perry. In passato altri artisti, come Snoop Dogg, hanno prestato la propria voce al jingle pubblicitario per il servizio di food delivery e ora tocca alla regina indiscussa del pop.

La cantante è quindi la protagonista del nuovo spot, in cui appare truccata da casalinga ed esprime la sua felicità per poter ordinare cibo a domicilio senza dover faticare in cucina. Andiamo dunque a scoprire il testo della canzone di Katy Perry realizzata per pubblicizzare il celebre servizio di food delivery.

Katy Perry: il testo della canzone della pubblicità di Just Eat

Did somebody say Just Eat?

Ring ding dong , Ring a ding ding ding dong

Did somebody say Just Eat?

Want my curry in a hurry (medium spice)

Extra sauce on the low (boo won’t know)

And I want acai

Yeah, yeah, yeah when I’m ordering delivery

A little sushi while I watch a movie

Papaya salad while I sing a ballad

Need some ice cream, make it a swirl

Gotta treat this California girl

When you’re running low there’s only one place to go

Cuz I get what I want, when I want it

Margherita with extra cheese on it

Download now, all I gotta do is pull out my phone

Easy 1, 2, 3 … mocha-whip triple-shot, it means a latte to me

Back from the club (sandwich)

Eating subs in the tub (famished)

Spicy chicken when I’m ready

Bon appetit from me, Katy Perry

Did somebody say Just Eat?