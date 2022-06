- Advertisement -

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul film L’incubo di Amber. Un dramma che distrugge il giorno più bello della vita della protagonista.

Tutto sembra pronto per il matrimonio e Amber non vede l’ora che giunga il giorno delle nozze. Qualcosa però sta per accadere e cambierà tutto. Un solo colpevole: un folle spogliarellista psicopatico.

L’incubo di Amber trama e cast

L’incubo di Amber è un film drammatico americano, diretto da Jake Helgen e girato a Los Angeles, principalmente. Il titolo originale è Stripped ma, come spesso accade per le produzioni televisive USA, è noto anche in altri modi: Psycho Stripper e Bridal Nightmare.

La protagonista è Amber Clarke, giovane donna la cui vita sembra ormai incanalata perfettamente nel percorso che sognava. Il suo futuro pare roseo, considerando come il suo studio di danza vada molto bene e lei stia organizzando il suo matrimonio. Non potrebbe essere più felice ma, tra lavoro e nozze, lo stress si fa sentire.

Decide così di concedersi una festa di addio al nubilato, organizzato interamente dalle sue amiche. Un party esclusivo ricco di sorprese. Tra queste vi è un gruppo di spogliarellisti. Tutto va per il meglio e Amber è molto soddisfatta di come sia andata la serata. Non ha idea del fatto che un incubo stia per avere inizio. Uno degli spogliarellisti, infatti, le chiede di poter partecipare alle lezioni di ballo nella sua scuola.

Il suo nome è Hunter e ha in mente un piano folle. Inizia a frequentare con grande assiduità la scuola, interferendo puntualmente con i piani dell’organizzazione del matrimonio di Amber. Il giovane è ossessionato e la sposa inizia a essere spaventata.

Guardando al cast, la protagonista Amber è interpretata da Karissa Lee Staples, mentre il folle spogliarellista e ballerino Hunter è Tyler Johnson. Si aggiungono Mar Hapka (Owen Mathison), Rachele Brooe Smith (Taryn Belle), Lisa Ann Walter (Margot Mathison), Krystal Joy Brown (Danielle Sellers); Jesse Kove (Ethan, Autumn Federici (Mitchie), Max Emerson (Benji), Matt Morrison (Brad).