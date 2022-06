Vite al limite Paul MacNeil oggi, che fine ha fatto la fidanzata: FOTO

- Advertisement -

Cos’è successo a Paul MacNeil di Vite al limite? La sua è una lotta che prosegue da quando è bambino. Come sta oggi? Com’è cambiato?

Nel corso del programma Vite al limite, il pubblico si è molto legato a Paul MacNeil. Tutti sperano il suo percorso sia stato positivo, che la sua vita sia diversa e migliore. Come sta oggi? Che fine ha fatto la sua fidanzata?

Vite al limite Paul MacNeil

Fin da bambino Paul MacNeil ha dovuto lottare contro il suo corpo. Il costante aumento di perso ha rovinato la sua qualità di vita. Con il programma del dottor Now spera di poter perdere quanto basta per poter avere l’intervento di bypass gastrico. Un primo passo importante per poi lavorare su se stesso tra dieta e palestra.

Presentatosi in ritardo all’appuntamento con il medico a causa della difficoltà dei suoi amici nel farlo salire in auto per il viaggio in Texas. Problemi che Paul sperava di poter lasciare nel passato dopo questo percorso. All’inizio di Vite al limite pesava 320 kg. Non si tratta del suo record negativo, dal momento che al dottore rivela d’aver già perso 45 kg da solo, prima dell’incontro. Ha dovuto continuare a lavorare sodo, ma dopo alcuni mesi gli è stato concesso l’intervento chirurgico. Il bypass gastrico che inizierà a cambiare la sua vita e che temeva con tutto se stesso non gli sarebbe stato approvato.

Vite al limite Paul MacNeil oggi: FOTO

L’operazione è perfettamente riuscita e attraverso un gruppo Facebook Paul ha aggiornato chi è preoccupato per le sue condizioni. Il suo stato di salute migliora e, stando a novembre 2021, ha perso 90 kg, raggiungendo quota 232 kg. Oggi è più felice che mai, ancora al fianco della sua fidanzata Jenn Trivette e il figlio Riley.



Lei non lo ha mai abbandonato e oggi possono sorridere insieme. Pauò ne ha fatta di strada e guarda speranzoso al futuro. Sui social ha inoltre annunciato d’averle chiesto di sposarlo e lei ha detto sì. Nel 2022 ci sarà il loro matrimonio da favola.