Yellowstone 2 riassunti spoiler puntate 5-6-7-8: finale spiegato

Su La7 va in chiaro per la prima volta Yellowstone 2, con gli episodi 5-6-7-8 lunedì 13 giugno. Ecco il riassunto spoiler e come finiscono.

Scopriamo cosa accade nelle puntate 5-6-7-8 di Yellowstone 2, in onda per la prima volta in chiaro su La7 lunedì 13 giugno. Scopriamo il finale spiegato di questi episodi. Ecco come finiscono, in attesa del finale di stagione della prossima settimana.

Yellowstone 2 episodio 5 come finisce

Beth non riesce a mandare giù l’idea che il padre abbia deciso di declassare Rip per offrire un posto a Kayce e fargli ereditare il ranch. Jamie è ormai tornato a occuparsi degli affari legali della famiglia ma la situazione è complessa. Ha fatto delle rivelazioni alla giornalista Sarah Nguyen, che non intende cancellare il suo articolo.

Kayce fa irruzione in casa di Jenkins, così da costringerlo a parlare della strage di bestiame. Dan nega però ogni coinvolgimento. Il ragazzo gli crede ma John no. Monica sembra voler tornare con suo marito, ma cede al corteggiamento del suo fisioterapista. Jamie è invece nel panico e alla fine confessa il dramma a sua sorella Beth, che lo obbliga a svelare ogni cosa al padre.

Yellowstone 2 episodio 6 come finisce

John non vede altra soluzione al problema della giornalista se non incontrarla. Vuole capire che tipo di persona è e magari minacciarla di una denuncia. Jamie va al meeting ma la trattativa è inutile. Lei è sempre più decisa ad andare fino in fondo, colpendo duramente la famiglia Dutton. Jamie si fa prendere dal panico e la aggredisce, strangolandola. Chiede poi aiuto a Rip per inquinare le prove. Tutto è avvenuto sulle rive del fiume e così inscenano un incidente in canoa. Rip chiama in causa anche Walker, ovviamente riluttante.

John apprende la notizia della morte della giornalista ed è soddisfatto dal sapere che Jamie si sia spinto a tanto per la famiglia. Va a parlare con Dan di persona e si convince del fatto che non sia colpevole. La versione di Jenkins è che vi siano i Beck dietro questa storia.

Thomas Rainwater riceve un’offerta dai Beck, che rifiuta per non far costruire il casinò concorrente. I due fratelli sono pronti a minacciarlo ma la cosa non pare avere effetto. Jimmy partecipa a un roseo per rimediare la somma che serve per ripagare il debito di 8mila dollari con i suoi ex soci. Il giovane accetta e vince il torneo. John capisce infine che lui e Rainwater hanno lo stesso nemico comune, i Beck. Pare pronto a fare fronte comune per una volta.

Yellowstone 2 episodio 7 come finisce

John salva Jamie dal suicidio. Si tratta del momento più basso per il giovane avvocato, che decide di cambiare vita e diventare un mandriano. I fratelli Beck continuano con le loro intimidazioni, uccidendo il miglior croupier del caisnò di Rainwater, revocando la licenza degli alcolici a Jenkins e provando a corrompere Beth.

Lei ovviamente rifiuta e si ritrova vittima di violenze da parte dei due sicari inviati dai fratelli. Rip fa in tempo a savarla e uccide i due killer. Viene però gravemente ferito a un fianco. I due sono stremati e in questo momento si dichiarano, finalmente. Jason invece, assistente di lei, non resiste alle ferite e muore poco prrima dlel’arrivo di Rip.

Kayce fa pace con Monica e corre sul luogo dell’agguato con John. Rispediscono i due sicari, impiccati e scuoiati, ai Beck, piazzandoli dinanzi la loro casa.

Yellowstone 2 episodio 8 come finisce

John ha un incontro con Jenkins e Rainwater. Decidono di allearsi contro i Beck. Malcolm decide di passare alle maniere forti. Lo sceriffo Steve Handon completa le ricerche sul bestiame di john. Jimmy ritira i soldi delal vincita e li consegna a Ray. Il debito è saldato ma il suo ex socio ne vuole altri mille per i danni subiti da Avery al ranch.

Intanto al confine con la riserva, nei pressi del cantiere del nuovo casinò, qualcuno spara a una guardia, uccidendola. John accorre con i suoi figli, portandosi dietro anche Jamie, stavolta nuovamente nei panni da avvocato. La guerra contro i Beck è ufficialmente iniziata.