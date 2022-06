Joker 2: Lady Gaga come Harley Quinn: sarà un musical?

- Advertisement -

Joker 2 è stato annunciato ufficialmente. Joaquin Phoenix tornerà nei panni dell’amato personaggio. Al suo fianco ci sarà Lady Gaga come Harley Quinn?

I fan stanno provano a immaginare come sarà Joker 2 di Todd Phillips. Joaquin Phoenix dovrà dividere lo schermo stavolta, non solo per un breve tratto come avvenuto con Robert De Niro nel primo. Spazio probabilmente a Lady Gaga, pronta a interpretare Harley Quinn.

Joker 2: Lady Gaga come Harley Quinn

Stando a quanto riportato da The Hollywood Reporter, Lady Gaga sarebbe in trattative per Joker 2 come Harley Quinn. La celebre cantante non è affatto nuova al mondo della recitazione, tanto al cinema quanto in televisione. Il pubblico impazzirebbe per una sua versione dell’acclamato personaggio, proposto l’ultima volta sul grande schermo da Margot Robbie.

È una fase di accese trattative, considerando come ufficialmente si debba ancora concludere l’accordo per Joaquin Phoenix. L’attore ha già letto la sceneggiatura e tutto ciò pare rientrare nel normale gioco delle parti. Nessuno osa immaginare un suo passo indietro rispetto al progetto.

Joker 2 musical

La presenza di Lady Gaga cambia le carte in tavola per Joker 2. La sua partecipazione è tutta da confermare, sia chiaro, ma anche per Harley Quinn si vorrà fare qualcosa di diverso. Il Joker proposto da Joaquin Phoenix non rientrava negli schemi cinematografici proposti fino al 2019. Un film rivoluzionario? All’interno del micro universo DC si può dire di sì.

Con Lady Gaga pare il sequel possa diventare un musical. È possibile pensare che si voglia sottolineare la vena folle dei due personaggi attraverso la musica. È facile pensare, però, come vi saranno momenti dedicato al puro recitato e altri a svariate canzoni. D’altronde Harley Quinn era piuttosto lucida prima di incontrare Joker. Vi sarà necessariamente una sezione della pellicola più “normale”, per così dire. Per ora si attende un annuncio, magari da parte della stessa Lady Gaga.