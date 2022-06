Le nozze di Greta trama e cast

- Advertisement -

Le nozze di Greta è un episodio della tredicesima stagione della serie Inga Lindstrom. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere.

Ecco trama e cast de Le nozze di Greta, primo film della tredicesima stagione di Inga Lindstrom, andato in onda per la prima volta in Italia nel 2018.

Le nozze di Greta è un film diretto da Martin Gies, che vede come protagonista la giovane Greta. Proviene da una buona famiglia e di colpo si ritroverà a veder crollare tutte le proprie certezze da una serie di eventi del tutto inattesi. Sembra proprio che la vita le abbia riservato tutto ciò che desiderava. È a un passo dal matrimonio dei suoi sogni con Erik Frederiksen, importante uomo d’affari, e sta per aprire un caffè a Stoccolma.

Tutto cambia, come detto, da un giorno all’altro. Due persone provenienti dal suo passato si presentano nuovamente nella sua vita, mandandola in frantumi. Poco prima del matrimonio, infatti, il suo ex marito Leon Niemann torna a farle visita. Scopriamo che per un errore burocratico il loro matrimonio è ancora regolare, nonostante loro abbiano divorziato ormai quattro anni prima. Greta è ancora sposata e non può dunque diventare la moglie di Erik. Rivedere Leon è un duro colpo per lei, considerando come la fine della loro unione sia stata alquanto burrascosa.

Come se non bastasse tutto ciò, scopre che sua madre Tilda, scomparsa quando lei e suo fratello Henner erano appena dei bambini, è ancora viva e soprattutto bussa alla sua porta. È stata contattata in gran segreto da suo fratello. È tornata per riallacciare i rapporti ma il compito sarà ben più arduo del previsto. Giunto il giorno delle nozze, Greta è a dir poco nel panico.

Guardando al cast, la protagonista Greta è interpretata da Alissa Jung. Ecco gli attori e le attrici al suo fianco:

Olivre Franck (Erik Frederiksen)

Jens Atzorn (Leon Niemann)

Heike Trinker (Tilda)

Joshua Grothe (Henner)