Pubblicità Magnum 2022 canzone e attori

Tra le nuove pubblicità che stiamo vedendo con sempre più frequenza ultimamente c’è il nuovo spot della Magnum: scopriamo qual è la canzone e chi sono gli attori dello spot.

La nuova pubblicità della Magnum ha la voce di Tony Bennett e i volti Angela Molina e di Ettore Bossi. Andiamo dunque a scoprire di più sullo spot pubblicitario del noto marchio di gelati, dalla canzone usata come colonna sonora agli attori protagonisti del videoclip.

Pubblicità Magnum: la canzone

La canzone della pubblicità della Magnum è The Good Life di Tony Bennett, realizzata con Billy Joel. Il brano è stato originariamente composto dall’artista francese Sacha Distel, col titolo La Belle Vie. La canzone fu incisa nel 1962, ma divenne famosa un anno dopo grazie all’interpretazione di Tony Bennett, che la ripubblicò in lingua inglese, trasformandola in un incredibile successo che, a quasi 50 anni di distanza dalla sua uscita, continua a raccogliere successo.

Pubblicità Magnum: gli attori

Gli attori protagonisti del nuovo spot della Magnum sono Ettore Bossi e Angela Molina. Il primo nella vita fa il modello e alle spalle ha una lunga carriera con moltissimi shot fotografici ed esperienze in videoclip. La seconda è invece un’attrice spagnola, classe 1955, molto famosa in patria. Angela è stata una delle grandi protagoniste del periodo noto come Transicion Espanola, ovvero il periodo in cui la Spagna stava uscendo dalla dittatura franchista e si avviava verso la strada della democrazia.

Angela Molina vanta una lunghissima carriera tra cinema e televisione, ma il suo obiettivo da giovane era fare la ballerina, studiando a lungo danza e balletto e approdando solo casualmente alla recitazione, settore che è poi diventato il suo habitat. La donna è molto famosa anche in Italia e nel 1986 ha conquistato un David di Donatello per il film Un complicato intrigo di donne, vicoli e delitti.