Alice Mangione chi è la comica moglie di Gianmarco Pozzoli

Alice Mangione, scopriamo chi è la comica moglie del collega Gianmarco Pozzoli, con cui ha condiviso anche molte esperienze lavorative.

Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli sono una delle coppie più famose del mondo della comicità. I due condividono la vita quotidiana e anche quella lavorativa, col successo del progetto The Pozzolis Family e la partecipazione a Lol 2. Andiamo dunque a scoprire chi è la comica.

Chi è Alice Mangione

Alice Mangione nasce a Bergamo il 3 agosto 1984. Si avvicina presto al mondo della comicità ed esordisce da giovane insieme a Maccio Capatonda in Mai dire martedì su Italia 1. Alice ha vissuto una lunga gavetta, partecipando a molti eventi e manifestazioni, ottenendo anche dei riconoscimenti come le vittorie del Festival di Cabaret di Milan nel 2006 e quello del Cabaret in Rosa nel 2009. La svolta arriva però con la creazione del personaggio Alyce Make Up, che rende celebre la comica e la porta anche al programma di Caterina Guzzanti, La prova dell’Otto, in onda su Mtv.

La carriera di Alice Mangione si è estesa soprattutto tra la televisione e gli spettacoli di cabaret, ma la donna ha anche esordito al cinema, partecipando ai film Oggi sposi e Un fidanzato per mia moglie. La notorietà è arrivata però insieme a suo marito, Gianmarco Pozzoli, con cui ha messo su il progetto The Pozzolis Family. La webserie segue la vita di Gianmarco e Alice e dei loro due figli, Giosuè e Olivia Tosca nati nel 2015 e nel 2017 e ha ottenuto un successo strepitoso. I due comici sono poi sbarcati insieme a Lol, dove hanno consacrato la loro visibilità.

Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli si sono conosciuti nel 2013 e, dopo la nascita dei loro due figli, si sono sposati con rito civile a Milano l’11 maggio 2019. Dopo il matrimonio, i due hanno deciso di fare anche un upgrade lavorativo, creando il loro primo spettacolo live dal nome A-LIVE! – Perché sopravvivere ai figli è una cosa da ridere!.