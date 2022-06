Can Yaman Demet Ozdemir serie su Disney Plus El Turco trama e gossip

- Advertisement -

Can Yaman sarà presto protagonista di una nuova serie su Disney Plus con Demet Ozdemir: scopriamo la trama di El Turco e il gossip sui due attori.

Can Yaman sta per tornare e lo vedremo presto su Disney Plus, nella serie El Turco. Al suo fianco c’è Demet Ozdemir, andando a ricomporre una coppia che ha fatto sognare i fan con la soap opera Daydreamer. Rivedere i due insieme ha fatto crescere le voci del gossip su di loro e in molti sperano di rivederli insieme anche fuori dal set. Andiamo dunque a scoprire i dettagli del rapporto tra i due e la trama della serie in cui tornano a recitare insieme.

Can Yaman e Demet Ozdemir: le voci del gossip

I due hanno interpretato i due protagonisti di Daydreamer e la storia d’amore tra i loro personaggi ha finito per travolgerli. Si è spesso parlato di una liaison anche fuori dal set tra i due attori, che hanno sempre voluto mantenere al riparo la loro sfera sentimentale. Il feeling tra i due era però molto evidente, ma alla fine le strade dei due hanno preso direzioni diverse: Can si è trasferito in Italia e Demet ha trovato un nuovo amore in Turchia.

Ora però si torna a parlare di un ritorno di fiamma. I due si ritroveranno in El Turco, serie turca prodotta da Disney Plus, e molti media turchi hanno parlato di una fiamma tornata viva sul set tra i due, anche se come in passato non è arrivata nessuna conferma dai diretti interessati.

El Turco: la trama della serie tv

La serie è ambientato al tempo dell’Assedio di Viena da parte dell’Impero Ottomano del 1638. Viene narrata una leggenda riguardante quel periodo storico, ovvero quella del soldato turco Balaban Aga che, catturato a Vienna, riuscì a fuggire arrivando a Moena, oggi in Trentino-Alto Adige. Il soldato viene guarito dalla gente del luogo e rimane a vivere lì, facendo proprio la conoscenza di una donna che gli conquisterà il cuore.