Centauro trama e cast del film Netflix

Centauro è un action thriller Netflix, remake di Burn Out del 2017. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola in streaming.

Centauro è un film d’azione e thriller in streaming su Netflix dal 15 giugno 2022. Diretto da Daniel Calparsoro, è un film spagnolo che rappresenta un remake di Burn Out di Yann Gozlan del 2017. Scopriamo la trama e il cast della pellicola, girata interamente in Spagna, precisamente nelle province di Barcellona e Teruel.

Centauro trama e cast

Centauro è un action thriller di 89 minuti che vede come protagonista un pilota di superbike. Il suo nome è Rafa ed è pronto a tutto pur di saldare i debiti della madre di suo figlio. Accetta così di diventare un corriere della droga. Mette a rischio la sua vita e la sua carriera, che per lui sono un po’ la stessa cosa. Tutto ruota intorno alla velocità per lui e sa bene che se dovesse essere scoperto potrà dire ai suoi sogni di diventare un pilota professionista.

Non ha però alternative. La giovane madre di suo figlio ha accumulato un grosso debito con uno spacciatore. Un uomo in grado di qualunque cosa. Deve aiutarla a venir fuori da questo guaio, e così il cartello lo assolda come corriere. Date le sue capacità, è un’offerta allettante per loro. Inizia così a sbrigare commissioni per dei pezzi grossi. Di giorno corre sui circuiti e di notte vaga per la città, rischiando d’essere beccato dalla polizia.

Ben presto, però, si renderà conto che il ricatto che pende sulla sua testa si fa inaccettabile. È in un tunnel del quale non vede la fine. Quando deciderà di chiudere la storia e uscire dal giro, dovrà scontrarsi con il criminale che ora tiene in pugno la sua vita.

Guardando al cast, il protagonista Rafa è interpretato da Alex Monnere. Al suo fianco ecco tutti gli attori e attrici che recitano in Centauro:

Edgar Vittorino (Carlos)

Sebastian Ciontescu (Jairo)

Begona Vargas

Carlos Bardem

Patricia Vico