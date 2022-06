Condominio Maldivas trama e cast della serie Netflix

- Advertisement -

Condominio Maldivas è una nuova serie thriller, in streaming su Netflix dal 15 giugno. Scopriamo cosa sapere sullo show brasiliano.

Condominio Maldivas è una dramedy brasiliana che promette di tenere incollati gli spettatori allo schermo. Un totale di 7 episodi, di circa 40 minuti l’uno, tutti disponibili in streaming su Netflix dalle ore 9.00 del 15 giugno.

Condominio Maldivas trailer

Condominio Maldivas trama

La trama di Condominio Maldivas ha inizio quando la protagonista Liz si trasferisce da Goiania a Rio de Janeiro. Trova casa in un condominio noto come Maldivas. Sua madre è morta in un incendio che ha del misterioso e lei è giunta qui per indagare e ritrovare un certo legame con la sua memoria.

Si ritroverà a immergeresi in un universo ricco di personaggi alquanto particolari e unici. Tra loro vi è Milene, vera e propria regina di Maldivas, la cui vita matrimoniale è perfetta soltanto in apparenza. Spazio poi al chirurgo plastico Victor Hugo e Rayssa, ex cantante di axé diventata donna d’affari di grande successo. Ora è sposata con l’ex cantante della sua band, Caua. Kat è principalmente una madre a tempo pieno, che fa i conti con il marito, Gustavo, agli arresti domiciliari. Ci sono poi Veronica, un’estranea che non ha nulla in comune con le altre donne di Maldivas, e Miguel, fidanzato di Liz che viene dalla campagna. La protagonista proverà a portare avanti le indagini, sospettando un po’ di tutti, tenendosi alla larga dal detective Denilson, che non vuole che lei ficchi il naso.

Condominio Maldivas cast

La protagonista di Condominio Maldivas è Liz, interpretata da Bruna Marquezine. A portare avanti l’indagine ufficiale è il detective Denilson, interpretato da Romani. Spazio poi al resto del ricco cast:

Carol Castro (Kat)

Sheron Menezzes (Rayssa)

Manu Gavassi (Milene)

Natalia Klein (Veronica)

Klebber Toledo (Victor Hugo)

Samuel melo (Caua)

Danilo Mesquita (Miguel)